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Sức khỏe

Vụ 84 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: Công an vào cuộc, tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh

Thái Lâm

TPO - Tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh bánh mì của bà Trần Thị Nguyệt ở thôn Hai Bà Trưng để phục vụ công tác điều tra vụ 84 người nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở này.

Chiều 28/7, lãnh đạo UBND xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh bánh mì của bà Trần Thị Nguyệt ở thôn Hai Bà Trưng để phục vụ công tác điều tra vụ 84 người nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở này.

Theo thống kê của ngành Y tế tỉnh này, đến nay đã ghi nhận 84 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện có 37 bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế và bệnh viện. Sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nguy kịch.

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Hiện 30 bệnh nhân đang được điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Ngay khi xảy ra sự việc, UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thống kê những người đã sử dụng bánh mì tại cơ sở, đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân chủ động theo dõi sức khỏe và kịp thời đến cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định cơ sở không có đăng ký kinh doanh, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Hai người trực tiếp chế biến, kinh doanh cũng chưa có giấy khám sức khỏe, chưa được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định.

Các nguyên liệu dùng để chế biến bánh mì gồm bánh mì, thịt nướng, pate, sốt trứng, sốt thịt, giò lụa, dưa leo, trứng ốp la và củ cải muối chua. Trong đó, bánh mì và một số nguyên liệu được mua từ các hộ kinh doanh trên địa bàn, còn thịt nướng, pate, các loại sốt và củ cải muối chua do chủ cơ sở tự chế biến.

Đáng chú ý, toàn bộ nguyên liệu thực phẩm sử dụng tại cơ sở đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Nguồn nước phục vụ chế biến được lấy từ giếng đào và chưa được kiểm nghiệm chất lượng.

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Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng đã lấy 7 mẫu thực phẩm gồm thịt nướng, pate, sốt trứng, sốt thịt, giò lụa, dưa leo và củ cải muối chua gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân.

Thái Lâm
#nghi ngộ độc thực phẩm #Lâm Đồng #thông tin mới #nhập viên do ăn bánh mì #cơ sở không đăng ký kinh doanh #nguyên liệu không có hóa đơn #xã Nam Ban Lâm Hà

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