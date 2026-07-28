Hà Nội phân luồng đường gom Hoàng Tùng trong 2 tháng thi công nút giao Vành đai 3,5

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường gom Hoàng Tùng trong vòng 2 tháng, từ ngày 29/7 đến hết ngày 29/9, nhằm phục vụ thi công hệ thống thoát nước và di chuyển hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Theo thông báo từ Sở Xây dựng Hà Nội, khu vực phân luồng thuộc đoạn từ nút giao đường gom Đại lộ Thăng Long đến đường Nam An Khánh. Trong thời gian thi công, đơn vị thực hiện sẽ lắp đặt rào tôn theo hình thức cuốn chiếu từng đoạn dài từ 60m đến 120m trên đường gom hai bên đường Hoàng Tùng.

Phương án phân luồng giao thông trên đường gom Hoàng Tùng được áp dụng trong 2 tháng (từ 29/7 đến 29/9/2026) để phục vụ thi công hạ tầng. Ảnh: Trọng Tài

Việc tổ chức giao thông được chia thành hai giai đoạn cụ thể.

Ở giai đoạn 1, đơn vị thi công tiến hành lắp đặt khoảng 200m cống từ nút giao sảnh B1 chung cư Gemek đến trước ngân hàng Techcombank. Về phương án di chuyển, đối với đường gom bên phải theo hướng Hà Đông, các phương tiện từ chung cư Gemek và khu vực lân cận đi về trung tâm Hà Nội lưu thông theo lộ trình: đường nội khu phía sau tòa Gemek → đường gom Hoàng Tùng → đường Hoàng Tùng → trung tâm Hà Nội và ngược lại.

Đối với đường gom bên trái theo hướng Hà Đông, các phương tiện từ khu đô thị bên trái đường Hoàng Tùng di chuyển theo lộ trình: đường nội bộ khu đô thị → đường gom Hoàng Tùng → đường Thiên Phúc/Hoàng Tùng → trung tâm Hà Nội và ngược lại.

Ở giai đoạn 2, công trình tiến hành thi công khoảng 200m cống từ trước ngân hàng Techcombank đến nút giao Nam An Khánh. Tại đường gom bên phải theo hướng Hà Đông, các phương tiện lưu thông theo lộ trình: đường nội khu → làn trái đường Hoàng Tùng (qua lối mở tại ngã ba trước ngân hàng Techcombank) → đường Hoàng Tùng/Thiên Phúc → trung tâm Hà Nội và ngược lại.

Đối với đường gom bên trái theo hướng Hà Đông, các phương tiện di chuyển theo tuyến: đường nội bộ khu đô thị → đường gom trái Hoàng Tùng → đường Hoàng Tùng/Thiên Phúc → trung tâm Hà Nội và ngược lại.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố và nhà thầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông cùng chính quyền địa phương tại phường Tây Mỗ và xã An Khánh bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết, tránh gây ùn tắc nghiêm trọng.

Đặc biệt, đối với các vị trí cắt ngang nút giao hoặc lối ra vào ngõ, nhà thầu chỉ được phép thi công vào ban đêm từ 22h00 đến 5h00 sáng hôm sau theo hình thức cuốn chiếu từng nửa mặt đường.

Bên cạnh đó, nhà thầu phải tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường như lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi, rửa sạch xe tải trước khi ra khỏi công trường và tạm dừng thi công trong những ngày chất lượng không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Các phương tiện vận chuyển vật liệu cho dự án bắt buộc phải có giấy phép hoạt động trong khu vực hạn chế theo quy định hiện hành của TP Hà Nội.