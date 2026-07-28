Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, xe chết máy hàng loạt

TPO - Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều 28/7 khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía Tây TPHCM bị ngập, nhiều đoạn ngập sâu khiến ô tô, xe máy chật vật di chuyển, không ít phương tiện bị chết máy. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông còn tiếp diễn trong vài giờ tới.

Video: Mưa lớn giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập úng, hàng loạt xe chết máy.

Chiều 28/7, cơn mưa lớn xuất hiện trên nhiều khu vực ở TPHCM khiến hàng loạt tuyến đường phía Tây thành phố bị ngập cục bộ gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường như Hồ Học Lãm, đường số 7 và đường Sinco trên địa bàn phường An Lạc bị ngập nặng, nhiều đoạn ngập sâu.

Một đoạn khoảng 500 m trên đường Sinco (phường An Lạc, TPHCM) chìm trong nước sau cơn mưa lớn.

Tại đường Sinco, một đoạn dài khoảng 500 m chìm trong nước. Đường ngập sâu khiến nhiều người điều khiển xe máy phải dắt bộ, một số phương tiện bị chết máy giữa đường. Nhà dân hai bên đường phải dựng các tấm chắn trước cửa nhằm hạn chế nước tràn vào nhà.

Mưa lớn chiều 28/7 khiến đường Sinco (phường An Lạc, TPHCM) ngập sâu, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Đường ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều xe bị chết máy khi cố gắng vượt qua đoạn đường bị ngập sâu.

Người dân dựng tấm chắn trước cửa nhà để hạn chế nước tràn vào.

Một số hộ dân cho biết tình trạng ngập tái diễn mỗi khi xuất hiện mưa lớn, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Tại khu vực giao giữa đường Hồ Học Lãm - đường số 7, lối vào khu dân cư Nam Long bị ngập một đoạn dài khoảng 300 m khiến nhiều phương tiện chết máy. Nhiều xe phải di chuyển chậm hoặc quay đầu tìm hướng đi khác.

Đường Hồ Học Lãm đoạn giao với đường số 7 bị ngập sâu sau mưa lớn.

Tình trạng ngập nước gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm qua khu vực ngập nước trên đường Hồ Học Lãm trong giờ cao điểm chiều.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hình thế gây mưa tại TPHCM là do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Quan trắc từ ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị sét cho thấy mây đối lưu phát triển mạnh trên diện rộng, gây mưa dông tại nhiều khu vực ở TPHCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)...

Trong 3 giờ tiếp theo, mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào kèm dông trên nhiều phường, xã của TPHCM, đồng thời lan sang các khu vực lân cận.

Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 5-20 mm, một số nơi có thể vượt 30 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh từ cấp 5 đến cấp 7. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và khu vực có hệ thống thoát nước kém.