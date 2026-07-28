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Xã hội

Cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tục dịp Quốc khánh 2/9

Luân Dũng

TPO - Do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 (gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 1/9 và ngày 2/9.

Tuy nhiên, do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ này kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 (gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, tức từ thứ bảy đến hết thứ tư tuần sau).

Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích nghỉ theo hướng này.

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Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Trong đó, Bộ Nội vụ lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ theo quy định.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường.

Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương các ngày lễ, Tết gồm:

Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

Tết Âm lịch 5 ngày;

Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Ngày Văn hóa Việt Nam - ngày 24/11.

Như vậy, năm 2026 có 12 ngày lễ, Tết, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Luân Dũng
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