Xử phạt phòng khám quảng cáo sai sự thật

TPO - Phòng khám chuyên khoa Ngoại - Sản phụ khoa Việt - Hàn ở Đắk Lắk bị cơ quan chức năng xác định quảng cáo sai sự thật liên quan đến điều trị bệnh trĩ trên facebook.

Ngày 28/7, tin từ UBND phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Moonly Beauty vì cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến điều trị bệnh trĩ.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Moonly Beauty (địa chỉ số 36 Hai Bà Trưng, phường Buôn Ma Thuột), do ông Lê Anh Tuấn làm giám đốc.

Phòng khám chuyên khoa Ngoại - Sản phụ khoa Việt - Hàn có hành vi quảng cáo không đúng sự thật.

Cơ quan chức năng xác định, tại trang facebook "Phòng khám chuyên khoa Ngoại - Sản phụ khoa Việt - Hàn" do công ty sử dụng, đơn vị đã cung cấp thông tin sai sự thật khi sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Cụ thể, fanpage này thường xuyên đăng tải nhiều thông tin liên quan đến điều trị bệnh trĩ.

Ngoài hình thức xử phạt 15 triệu đồng, UBND phường Buôn Ma Thuột còn buộc Công ty TNHH Moonly Beauty gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật đã đăng tải trên trang facebook nêu trên theo quy định.

Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khám, chữa bệnh do vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động, hành nghề và quảng cáo.

Trong đó có ông Võ Mạnh Quang, hộ kinh doanh Cơ sở Hoàng Cốt Thống (số 05 Nguyễn Hồng Ưng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), đã có hành vi “Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”. Cơ sở này bị phạt 45 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Ông Trần Quang Thuận (xã Ea Drăng) cũng bị xử phạt 45 triệu đồng và cơ sở bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn Medic (số 614 Giải Phóng, xã Ea Drăng) bị xử phạt 28,5 triệu đồng với 4 hành vi: “Có biển hiệu nhưng không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật”; “Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật’’; “Không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược đối với trường hợp phải có chứng chỉ hành nghề dược tại cơ sở”; “Không thực hiện niêm yết hàng hóa theo quy định”.

Sở Y tế cũng xử phạt ông Đèo Văn Tuân, hộ kinh doanh Phòng khám YHCT HANOI CNC (số 69 Đường Ngô Gia Tự, phường Buôn Ma Thuột) số tiền 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với cơ sở và buộc tháo gỡ, xóa các nội dung quảng cáo vi phạm. Lý do, cơ sở này có hành vi “Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh” và “quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh’’.