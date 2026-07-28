Lừa góp vốn kinh doanh, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

TPO - Không chỉ dựng chuyện kinh doanh sinh lời, Nguyễn Thị Kiều Vân còn sử dụng tài khoản của người khác để nhận tiền, tạo dòng tiền luân chuyển và làm giả giấy nhận nợ nhằm che giấu hành vi lừa đảo. Bằng chuỗi thủ đoạn này, bị can đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của một nhà đầu tư.

Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1988, trú thôn An Thành, xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 8/2023, do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đã đưa ra thông tin gian dối rằng đang cùng ông L.H.N góp vốn kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác.

Vân liên tục giới thiệu đây là hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cao, từ đó thuyết phục bà A. (đã được thay đổi thông tin cá nhân) tham gia góp vốn.

Bị can Nguyễn Thị Kiều Vân (Ảnh: CAĐN)

Để tạo lòng tin, Vân cung cấp số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N để nhận tiền đầu tư. Tuy nhiên, ngay sau khi bà A. chuyển tiền, Vân lại yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền này cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Không dừng lại ở đó, nhằm che giấu hành vi và tiếp tục tạo niềm tin với bị hại, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nhờ ông này chuyển ngược lại cho bà A., tạo vỏ bọc rằng hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, có dòng tiền và lợi nhuận. Đồng thời, Vân còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. để gửi cho bà A., qua đó tiếp tục kêu gọi góp thêm vốn.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A. tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, số tiền này không được sử dụng vào hoạt động kinh doanh như cam kết mà bị can đã dùng cho mục đích cá nhân và sau đó mất khả năng hoàn trả.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thị Kiều Vân và xử lý theo quy định của pháp luật.