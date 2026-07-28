Sư đoàn 304 diễn tập thực hành chiến đấu, bắn đạn thật

TPO - Sư đoàn 304 (Quân khu 2) vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp về động viên, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên năm 2026.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Sư đoàn quán triệt mệnh lệnh chiến đấu trong cuộc diễn tập. Ảnh: Mạnh Tường

Với đề mục “Sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình rừng núi”, cuộc diễn tập gồm 4 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức và thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu và giai đoạn bắn đạn thật.

Cuộc diễn tập nhằm đánh giá trình độ tổ chức chuẩn bị và thực hành động viên của chỉ huy, cơ quan, đơn vị các cấp thuộc Sư đoàn 304 trong tổ chức chuẩn bị và thực hành động viên; đồng thời đánh giá khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa đơn vị thường trực của Quân khu với cơ quan quân sự địa phương trong động viên, tiếp nhận quân nhân dự bị; khả năng khai thác làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, xử trí các tình huống chiến đấu.

Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 tiến hành trinh sát thực địa hoàn chỉnh quyết tâm chiến đấu.

Hội ý chỉ huy xác định quyết tâm chiến đấu.

Diễn tập cũng là cơ sở để Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu kịp thời rút kinh nghiệm, tổ chức, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập sát thực tiễn.

Rút kinh nghiệm sau diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, ghi nhận công tác chuẩn bị của Sư đoàn 304 trong tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Sư đoàn đã xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện chỉ đạo động viên theo quy định, sát với nhiệm vụ diễn tập và thực tế đơn vị; xây dựng khu sơ tán giả định, trạm tiếp nhận quân nhân dự bị đúng, đủ các thành phần theo quy định.

Khu vực thực binh, bắn chiến đấu trong diễn tập.

Lãnh đạo Quân khu 2 trao quà tặng các đơn vị thực binh hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Sư đoàn cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, phương tiện cho nhiệm vụ diễn tập, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ rà soát, phúc tra, sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên theo đúng quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải lưu ý, cấp uỷ, chỉ huy các cấp Sư đoàn 304 và từng thành viên trong khung diễn tập chủ động nghiên cứu các nội dung, nắm chắc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về diễn tập; kịp thời rút kinh nghiệm những nội dung đã được chỉ ra; tích cực, chủ động bồi dưỡng các nội dung còn hạn chế trong các giai đoạn của cuộc diễn tập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.