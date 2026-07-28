Thí điểm thành lập đảng bộ HĐND và đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố

TPO - Theo quy định về thi hành điều lệ Đảng vừa được ban hành, sẽ thí điểm thành lập đảng bộ HĐND tỉnh, thành phố và đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành điều lệ Đảng.

Theo quy định, hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã (gồm xã, phường, đặc khu), cấp tỉnh, thành phố và cấp Trung ương. Đây là hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng có chức năng lãnh đạo toàn diện ở mỗi cấp và của toàn Đảng.

Quy định cũng nêu, thí điểm thống nhất, đồng bộ tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cấp cơ sở trong toàn Đảng là: đảng bộ cơ sở, đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Đối với các tổ chức đảng có đặc điểm riêng, tính chất đặc thù được điều chỉnh cơ cấu tổ chức bên trong phù hợp theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Ảnh: Đoàn Bắc.



Quy định cũng nêu về việc thành lập tổ chức đảng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo đó, ở cấp Trung ương, sẽ thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị quyết định thành lập và quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng ủy Quốc hội; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý về hoạt động, hướng dẫn về tổ chức và biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của các đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định thành lập tổ chức đảng trực thuộc ở các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp tương ứng về các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chính trị theo quyết định của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội quyết định thành lập, quyết định chức năng, nhiệm vụ và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ đảng ở đoàn đại biểu Quốc hội (hoạt động tại các kỳ họp của Quốc hội).

Ở các tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp tỉnh), quy định nêu, thành lập đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, thành phố và đảng bộ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Thí điểm thành lập đảng bộ HĐND tỉnh, thành phố và đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.

Cấp ủy cấp tỉnh quyết định việc thành lập, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố; đảng ủy HĐND tỉnh, thành phố; đảng ủy UBND tỉnh, thành phố và đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố theo quy định của Ban Bí thư. Ban Tổ chức Trung ương được giao nhiệm vụ hướng dẫn về tổ chức và biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của các đảng ủy này.

Quy định cũng nêu, các đảng ủy này quyết định thành lập các tổ chức đảng trực thuộc ở các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tương ứng về các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chính trị theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Theo quy định, cấp ủy cấp tỉnh quyết định thành lập tổ chức đảng xã, phường, đặc khu là đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.

Quy định cũng nêu các quy định cụ thể về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng trong đó có quy định việc bầu cử trong Đảng; số lượng cấp ủy viên, số lượng ủy viên ban thường vụ và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp; quy định về thí điểm Bộ Chính trị chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; quy định việc lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy…

Quy định cũng nêu rõ, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ việt Nam; các cơ quan Trung ương của đoàn thể chính trị - xã hội (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh); các cơ quan Trung ương của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (nếu có) trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan nêu trên ở địa phương (nếu có) thì chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.