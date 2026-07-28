Hà Nội: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực

TPO - Sáng 28/7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra mưa diện rộng, xuất hiện một số điểm ngập nước gây khó khăn cho giao thông đi lại.

Theo số liệu ghi nhận thời điểm 6h00 sáng 28/7, lượng mưa đo được tại các khu vực trên địa bàn thành phố ở mức cao. Cụ thể, phường Phú Thượng đạt 195,1 mm; Hai Bà Trưng 150,8 mm; Phúc Lợi 113,6 mm; Bồ Đề 102,9 mm; Ba Đình 102,2 mm; Hoàn Kiếm 95,5 mm; Long Biên 89 mm; Văn Miếu 86,8 mm; Việt Hưng 86,2 mm; Yên Sở 80,8 mm; Tây Hồ 77,5 mm; Hà Đông 46 mm...

Lực lượng thoát nước ứng trực, triển khai phương tiện xử lý điểm ngập cục bộ trên đường Nguyễn Xiển sáng 28/7.

Mưa lớn đã làm xuất hiện một số điểm ngập nước trên các tuyến đường như: Cổ Linh, Thiên Đức (gầm chui xe lửa đường sắt), Nguyễn Gia Bồng, Đức Giang (đoạn từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97)… khiến giao thông qua các khu vực này gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tình trạng ngập úng cũng xảy ra tại một số điểm thuộc các ngõ xóm, nhất là khu vực vùng trũng thấp.

Đến thời điểm báo cáo, điểm ngập tại Cổ Linh đã rút hết nước, giao thông trở lại bình thường. Các điểm Thiên Đức (gầm chui xe lửa đường sắt) và Nguyễn Gia Bồng còn ngập nhẹ. Đáng chú ý, tại các vị trí có công trình khẩn cấp như Võ Chí Công, Quang Trung không xảy ra tình trạng úng ngập.

Để chủ động xử lý, ngay từ 4h00 sáng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai công tác ứng trực, tua vớt rác tại các ghi và ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống.

Đồng thời, đơn vị đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu và vận hành các trạm bơm đầu mối. Cụ thể, Trạm bơm Yên Sở vận hành 11/20 máy bơm, Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 3/4 máy bơm, Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành 3/3 máy bơm.

Ngoài ra, các trạm bơm thuộc công trình khẩn cấp cũng được đưa vào vận hành trong mưa và phát huy hiệu quả, gồm: Trạm bơm Cầu Ngà 1 (2/3 máy), Cầu Ngà 3 (1/2 máy), Đồng Tép (1/2 máy). Các cửa phai cũng được vận hành đúng quy trình nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho những khu vực thấp trũng.

Đến 6h00 sáng cùng ngày, địa bàn thành phố đã ngớt mưa. Lực lượng và phương tiện của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục duy trì ứng trực, vệ sinh khơi thông dòng chảy và vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy định. Theo dự báo, trong ngày 28/7 thành phố vẫn có mưa, đơn vị thoát nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.