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Xã hội

Bắt tàu cá dùng số hiệu giả

Tân Lộc

TPO - Kiểm tra một tàu cá hoạt động trên vùng biển Cà Mau, cảnh sát biển phát hiện tàu nghi dùng số hiệu giả, không có nhật ký chuyển tải, không chứng minh nguồn gốc khoảng 50 tấn hải sản đang chở.

Chiều 28/7, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, lực lượng của đơn vị phát hiện một tàu cá tại khu vực cách cửa biển Bồ Đề (tỉnh Cà Mau) khoảng 25 hải lý, có nhiều dấu hiệu nghi vấn, vẽ số hiệu KG 94862-TS, nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông H.V.T (SN 1977, trú tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng. Theo khai báo của thuyền trưởng, tàu đang chở khoảng 50 tấn hải sản các loại. Số hải sản này được nhận chuyển tải từ 2 tàu cá khác không rõ số hiệu trên biển.

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Tàu cá số hiệu KG 94862-TS nghi vẽ số hiệu giả, chở khoảng 50 tấn hải sản không rõ nguồn gốc. Ảnh: Đức Thái.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá vẽ số hiệu KG 94862-TS, không có nhật ký chuyển tải hải sản, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hải sản đang vận chuyển.

Thuyền trưởng khai nhận, tàu cá này thực tế có số hiệu KG 95407-TS, nhưng vẽ lại thành số hiệu KG 94862-TS để chở hải sản trái phép.

Tiến hành đối chiếu thông tin với dữ liệu tàu cá, lực lượng chức năng phát hiện kích thước thực tế của phương tiện bị kiểm tra không trùng khớp với thông tin đăng ký của tàu cá KG 94862-TS.

Bên cạnh đó, theo dữ liệu, khi tàu cá KG 94862-TS làm thủ tục xuất bến ngày 17/7 có 6 thuyền viên, nhưng tại thời điểm kiểm tra chỉ có 2 thuyền viên trùng tên với danh sách thuyền viên đã đăng ký.

Từ những dấu hiệu trên, lực lượng cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vụ việc, niêm phong hàng hóa và dẫn giải tàu cá vi phạm về cảng để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý.

Tân Lộc
#tàu cá #Cà Mau #vận chuyển thủy sản #giả số hiệu #Cảnh sát biển #bắt giữ

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