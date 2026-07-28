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Xã hội

Thái Nguyên: Hơn 72% số người hưởng lương ngân sách thuộc lĩnh vực giáo dục

Thanh Hiếu

TPO - HĐND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Nghị quyết quy định biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026. Theo đó, toàn tỉnh được giao 37.062 cán bộ, công chức và người làm việc, trong đó lĩnh vực giáo dục chiếm hơn 72% tổng số.

Cụ thể, biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh là 1.568 người, cấp xã 3.317 người. Số người làm việc hưởng lương từ ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 32.177 người.

Trong khối đơn vị sự nghiệp công lập, lĩnh vực giáo dục tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 26.916 người, gồm 3.407 người ở cấp tỉnh và 23.509 người ở cấp xã, tương đương hơn 72% tổng số cán bộ, công chức và người làm việc hưởng lương từ ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực y tế được giao 3.706 người, trong khi các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và các lĩnh vực khác chiếm phần còn lại.

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Theo nghị quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị có tổng số cán bộ, công chức và người làm việc lớn nhất cấp tỉnh với 3.116 người, tiếp đến là Sở Y tế với 1.480 người và Sở Nông nghiệp và Môi trường với 724 người. Các con số này bao gồm cả đội ngũ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Ở cấp xã, UBND phường Phan Đình Phùng được giao số lượng cán bộ, công chức và người làm việc cao nhất toàn tỉnh với 1.253 người, cao gần 1,7 lần so với UBND xã Phú Lương (733 người) và gấp hơn 11 lần UBND xã Thượng Quan (109 người).

Tuy nhiên, phần lớn nhân lực của phường Phan Đình Phùng là đội ngũ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chủ yếu thuộc lĩnh vực giáo dục. Trong tổng số 1.253 người, chỉ có 63 cán bộ, công chức, còn lại 1.190 người làm việc, gồm 1.114 người thuộc ngành giáo dục, 49 người thuộc lĩnh vực y tế và 27 người làm việc ở các lĩnh vực khác.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, trước đó Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 30/12/2025) tạm giao 41.089 biên chế và người làm việc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2026. Đến ngày 20/6/2026, số cán bộ, công chức và người làm việc thực tế trên địa bàn tỉnh là 36.872 người.

Việc HĐND tỉnh ban hành nghị quyết lần này là căn cứ để các cơ quan, đơn vị và địa phương bố trí, quản lý, sử dụng biên chế và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong năm 2026 theo quy định.

Thanh Hiếu
#Biên chế #Phường Phan Đình Phùng #Cán bộ #Công chức #HĐND tỉnh Thái Nguyên #Người làm việc

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