Gần 200 cô gái đến Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam tại Hà Nội cần chuẩn bị những gì?

TPO - Gần 200 thí sinh sẽ bước vào vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc vào sáng 29/7. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về hình ảnh, tác phong lẫn hồ sơ sẽ giúp thí sinh thêm tự tin và tăng cơ hội ghi dấu ấn với ban giám khảo ngay từ lần gặp đầu tiên.

Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ 7h ngày 28/7 tại Khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội).

Vòng Sơ khảo được xem là cột mốc đầu tiên trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam, nơi các ứng viên có cơ hội thể hiện vẻ đẹp, phong thái và bản lĩnh trước khi bước vào những vòng thi tiếp theo.

Vì vậy, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về hình ảnh, tác phong lẫn hồ sơ sẽ giúp thí sinh thêm tự tin và tăng cơ hội ghi dấu ấn với ban giám khảo ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhiều thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam có nhan sắc nổi bật, học vấn tốt, từng đạt danh hiệu cao tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành phố hoặc cuộc thi nhan sắc ở trường đại học.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam khuyến khích ứng viên chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại hình, chuẩn bị trang phục và giấy tờ cần thiết để có màn thể hiện tốt nhất.

Về trang điểm và làm tóc, thí sinh được khuyến khích lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên, thanh lịch nhằm tôn lên đường nét và vẻ đẹp riêng. Ban tổ chức lưu ý không nên búi tóc cao.

Đối với trang phục, các ứng viên nên chọn trang phục vừa vặn, tôn dáng và phù hợp với không khí của vòng Sơ khảo. Ban tổ chức khuyến khích mặc váy có độ dài trên đầu gối khoảng 10 cm hoặc quần dài ôm sát. Thí sinh không nên sử dụng áo dài tay hoặc quần ống rộng.

Khi tham dự Sơ khảo, mỗi thí sinh bắt buộc mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản gốc. Bên cạnh đó, những ứng viên từng đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi hoặc các danh hiệu nhất, nhì, ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành phố, ngành hoặc khu vực diễn ra trong năm 2023 và 2024 cần chuẩn bị thêm bản sao công chứng giấy chứng nhận thành tích (nếu có).

Ban tổ chức nhắn nhủ các thí sinh đến vòng Sơ khảo với tâm thế thoải mái, sự tự tin và bản sắc riêng. Bên cạnh nhan sắc, thần thái, bản lĩnh và cá tính là những yếu tố quan trọng giúp mỗi ứng viên tạo dấu ấn đầu tiên trước giám khảo.

﻿ Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ 7h ngày 28/7 tại Khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội).

Đạo diễn Hoàng Công Cường - giám khảo Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khuyên thí sinh thể hiện năng lượng tích cực ngay từ khi bước vào phòng thi. Cách bước đi, cách giao tiếp, lắng nghe, xử lý tình huống đều phản ánh bản lĩnh và sự tự tin. Giám khảo cũng khuyên các thí sinh hãy là chính mình, không nên chuẩn bị những câu trả lời quá trau chuốt hay cố gắng nói những điều thật lớn lao ở phần phỏng vấn kín.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền cũng mong gặp những cô gái có cá tính. "Vẻ đẹp là điều đầu tiên thu hút ánh nhìn, nhưng điều khiến người khác nhớ lâu lại là cách họ suy nghĩ, ứng xử và đối diện với thử thách", nữ giám khảo chia sẻ.

Gần 200 thí sinh sẽ bước vào vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc.

Qua thống kê hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026, có hơn 90 % thí sinh chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào trước đó. Tỷ lệ này phần nào cho thấy Hoa hậu Việt Nam vẫn là lựa chọn hàng đầu đối với những cô gái trẻ, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một đấu trường nhan sắc.

Nhóm thí sinh ở độ tuổi từ 18-22 chiếm tới gần 80% tổng số thí sinh đăng ký trên toàn quốc.