Mai Ngô gây ồn ào ở Hoa hậu Siêu quốc gia

TPO - Mai Ngô gây tranh luận khi liên tục livestream trong quá trình thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 ở Ba Lan. Cô đã bị quản lý thí sinh nhắc nhở với thái độ gay gắt.

Ngày 26/7, Mai Ngô cùng các thí sinh tham dự phần thi Top Model nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 đang diễn ra tại Ba Lan. Đại diện Việt Nam trình diễn thiết kế với phần áo bằng kim loại tông màu vàng, kết hợp chân váy xanh bay bổng.

Trước phần thi, Mai Ngô và đại diện Hàn Quốc đã livestream trong hậu trường. Mai Ngô tận tình hướng dẫn cho người đẹp Hàn Quốc cách catwalk, tạo dáng trong phần thi Top Model.

Mai Ngô ở hậu trường phần thi Top Model.

Tuy nhiên, khi Mai Ngô và người đẹp Hàn Quốc đang livestream thì bị quản lý thí sinh nhắc nhở, yêu cầu tắt phiên live với thái độ gay gắt. Phản ứng của người quản sinh khiến Mai Ngô bất ngờ, sau đó cô chào khán giả và tắt livestream.

Hiện cư dân mạng đang đưa ra hai luồng ý kiến trái chiều về sự việc.

Nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực Mai Ngô, cho rằng người quản lý thí sinh đã có phản ứng thái quá. Theo họ, cô không cố ý gây ảnh hưởng đến cuộc thi mà chỉ muốn kết nối với người hâm mộ và chia sẻ hành trình của mình.

Với các đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế, việc cập nhật hành trình thi thông qua livestream trên Facebook, TikTok hay Instagram đã trở thành việc làm quen thuộc. Mai Ngô cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Trong nhiều ngày có mặt tại Ba Lan, Mai Ngô thường xuyên phát trực tiếp để chia sẻ hậu trường, giao lưu với khán giả, giới thiệu bạn cùng phòng, kể về lịch trình hoạt động và những trải nghiệm của mình tại Miss Supranational.

Không ít người hâm mộ đánh giá đây là cách làm gần gũi, giúp khán giả có cái nhìn thực tế. Ở góc độ truyền thông, điều này cũng góp phần giữ nhiệt cho đại diện Việt Nam.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng Mai Ngô cần phải tuân thủ những quy định của ban tổ chức.

Các cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường có lịch trình dày đặc cùng nhiều quy định nội bộ dành cho thí sinh. Một số hoạt động, buổi họp, tổng duyệt hoặc hậu trường có thể thuộc phạm vi không được phép ghi hình hoặc phát trực tiếp nhằm bảo đảm tính bảo mật.

Ngoài ra, livestream còn liên quan đến quyền riêng tư của các thí sinh khác. Không phải ai cũng muốn xuất hiện trên sóng trực tiếp hoặc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với hàng nghìn người xem.

Trước đó, phiên live của Mai Ngô và người đẹp Thái Lan khiến một du khách vô tình lọt vào khung hình. Khi nhận ra sự xuất hiện của mình trên livestream của Mai Ngô, người này đã yêu cầu cô tắt livestream. Điều đó cho thấy trong môi trường đa quốc gia, nơi mỗi người đến từ những nền văn hóa khác nhau, vấn đề livestream và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội càng trở nên nhạy cảm.

Mai Ngô tại các hoạt động của cuộc thi.

Thực tế, nhiều đấu trường sắc đẹp quốc tế từng xảy ra những tranh cãi liên quan đến việc thí sinh đăng tải hình ảnh hoặc video hậu trường quá sớm, làm lộ kết quả, tiết lộ lịch trình hoặc ảnh hưởng đến kế hoạch truyền thông của đơn vị tổ chức.

Sự việc của Mai Ngô cũng là bài học cho các đại diện Việt Nam thi đấu trên trường quốc tế, làm sao để phát huy sức ảnh hưởng trên nền tảng số nhưng vẫn tuân thủ quy định của ban tổ chức.

Mai Ngô được đánh giá có phần trình diễn ổn ở phần thi Top Model. Tuy nhiên, cô không lọt vào top 2 thí sinh được xướng tên ở khu vực châu Á. Hai người đẹp trình diễn đẹp nhất ở khu vực này là Thái Lan và Macau (Trung Quốc).

Hiện Mai Ngô chưa được xướng tên ở phần thi phụ nào. Cô được nhận xét có năng lượng hoạt bát. Dù vậy, những ồn ào mới đây được xem là ảnh hưởng khá nhiều tới hình ảnh của cô tại cuộc thi. Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 diễn ra ở Ba Lan từ ngày 13/7, chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 31/7. Đương kim hoa hậu là người đẹp Eduarda Braum đến từ Brazil.