BTV Trần Ngọc thích những cô gái chân thành ở Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, BTV Trần Ngọc cho biết anh mong tìm được những cô gái có năng lượng tích cực, biết truyền cảm hứng và đủ bản lĩnh để gìn giữ giá trị của danh hiệu.

Lần đầu ngồi ghế giám khảo sơ khảo Hoa hậu Việt Nam, BTV Trần Ngọc thừa nhận anh vừa háo hức, vừa cảm thấy trách nhiệm lớn.

Theo anh, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có lịch sử và uy tín lâu đời nên khi nhận lời mời, điều đầu tiên anh nghĩ đến là làm sao có thể góp phần tìm ra những gương mặt xứng đáng nhất.

Với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực truyền hình, tiếp xúc với nhiều người trẻ tài năng, BTV Trần Ngọc cho rằng mỗi thí sinh đến với cuộc thi đều mang theo một câu chuyện và hành trình riêng.

"Tôi mong mình sẽ nhìn thấy và ghi nhận những giá trị đó, chứ không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài", anh chia sẻ.

BTV Trần Ngọc cho biết anh thích những thí sinh dám là chính mình, có quan điểm riêng nhưng vẫn biết cách thể hiện bằng sự văn minh và tinh tế.

Ở vòng sơ khảo, điều khiến nam BTV chú ý đầu tiên không phải ngoại hình mà là năng lượng của mỗi thí sinh. Anh chờ đợi có những cô gái bước vào phòng nhưng chưa cần nói nhiều đã tạo được cảm giác tự tin, tích cực và chân thành. Đó là điều rất khó có được.

Bên cạnh đó, anh đánh giá cao khả năng giao tiếp. Theo BTV Trần Ngọc, một thí sinh không cần dùng những lời lẽ hoa mỹ mà quan trọng là biết trả lời đúng trọng tâm, thể hiện được tư duy và quan điểm của mình.

"Một người đẹp có thể thu hút ánh nhìn, nhưng một người có chiều sâu sẽ khiến người khác muốn lắng nghe lâu hơn", anh nói.

Ở góc độ người làm truyền hình, BTV Trần Ngọc cho biết điều anh quan tâm nhất vẫn là sự chân thành. Theo anh, máy quay có thể ghi lại những biểu cảm mà đôi khi chính nhân vật cũng không nhận ra.

"Tôi thích những thí sinh dám là chính mình, có quan điểm riêng nhưng vẫn biết cách thể hiện bằng sự văn minh và tinh tế", anh chia sẻ.

Nam BTV cho rằng sau này đăng quang, hoa hậu không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn đồng hành với công chúng trong nhiều hoạt động xã hội. Vì vậy, điều quan trọng là phải ý thức được trách nhiệm đi kèm với sức ảnh hưởng.

"Tôi thích những thí sinh hiểu rằng họ sẽ trở thành ngôi sao, nhưng không coi đó là phần thưởng hay đặc quyền, mà là sự may mắn và sự tin tưởng công chúng trao để mình tận tụy với vai trò ấy", anh bày tỏ.

BTV Trần Ngọc ghi dấu ấn qua nhiều chương trình như Đường lên đỉnh Olympia, Rung chuông vàng, Hãy chọn giá đúng, Cuộc hẹn cuối tuần... Gần đây, anh đảm nhận vai trò host reality (người dẫn dắt, kết nối các hoạt động thực tế, ngoài biểu diễn) của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Anh cho rằng một hoa hậu của thời đại mới cần có tri thức, bản lĩnh, khả năng học hỏi và tinh thần cống hiến. Đặc biệt, khi đã có sức ảnh hưởng, mỗi lời nói hay hành động đều có thể tạo ra tác động tới cộng đồng.

"Khi một người có sức ảnh hưởng, mỗi lời nói hay hành động đều có thể tạo ra tác động đến cộng đồng. Vì vậy, sự tử tế, trách nhiệm và tinh thần lan tỏa những giá trị tích cực sẽ giúp danh hiệu hoa hậu có ý nghĩa hơn. Thật tỉnh táo cũng là điều một hoa hậu cần có", anh nói.

Ở mùa giải năm nay, BTV Trần Ngọc kỳ vọng gặp những thí sinh có khát vọng, sẵn sàng học hỏi và không cố gắng trở thành bản sao của bất kỳ hoa hậu nào trước đó.

"Nếu sau vòng sơ khảo, tôi có thể nhớ tên một thí sinh không chỉ vì ngoại hình mà còn bởi cách cô ấy suy nghĩ, ứng xử và truyền cảm hứng, đó sẽ là tín hiệu rất đáng mừng", anh chia sẻ.