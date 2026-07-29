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Pháp luật

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Mua tay gấu, mật gấu bán kiếm lời, hai đối tượng bị khởi tố

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm, sau khi phát hiện các đối tượng này vận chuyển 4 tay gấu và 1 mật gấu có nguồn gốc từ Lào đi tiêu thụ.

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Đối tượng Vi Văn Nhóa, Lương Thị Huế cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Vi Văn Nhóa (SN 1987, trú tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Thị Huế SN 1982, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 20/6, tại tổ dân phố 5, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La phát hiện Vi Văn Nhóa đang vận chuyển 4 tay gấu và 1 mật gấu đi tiêu thụ.

Tại cơ quan Công an, Nhóa khai nhận số tang vật trên do Lương Thị Huế cung cấp.

Quá trình điều tra, Huế khai nhận đã mua số tay gấu và mật gấu từ một người đàn ông tại chợ phiên xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La với mục đích bán kiếm lời.

Cơ quan chức năng xác định số tang vật trên có nguồn gốc từ Lào.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
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