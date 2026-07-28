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Pháp luật

Triệu tập 3 đối tượng đăng clip phản cảm về ngày thương binh liệt sĩ

Minh Đức

TPO - Khi diễn lại một phân đoạn trong chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường - Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ", thay vì thể hiện sự trang nghiêm và lòng thành kính, nhóm thanh niên lại có những lời nói, cử chỉ mang tính cợt nhả, thiếu chuẩn mực, kèm theo ngôn từ không phù hợp.

Ngày 28/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập làm việc với 3 đối tượng liên quan đến đoạn video có nội dung phản cảm đăng tải trên mạng xã hội đúng dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, gây bức xúc trong dư luận.

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Cơ quan công an làm việc với 3 trường hợp đăng video phản cảm trên mạng xã hội
﻿(Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 thanh niên diễn lại một phân đoạn trong chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường - Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ". Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự trang nghiêm và lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ, nhóm này lại có những lời nói, cử chỉ mang tính cợt nhả, thiếu chuẩn mực, kèm theo ngôn từ không phù hợp.

Đáng chú ý, đoạn video được đăng tải đúng ngày 27/7, thời điểm cả nước tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nội dung clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải sự phản ứng, lên án của đông đảo người dân.

Qua xác minh, Phòng PA05 xác định 3 người xuất hiện trong video gồm: L.N.L. (SN 2004, trú tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình), T.T.H. (SN 2004, trú tại phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội) và V.C.G.B. (SN 2007, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, các trường hợp trên khai nhận trong quá trình chuẩn bị lễ hầu đồng đã ngẫu hứng diễn lại nội dung trên và quay video, không có sự chuẩn bị hay kịch bản từ trước. Sau đó, L.N.L. đăng tải đoạn clip lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với mục đích chia sẻ cho bạn bè xem, không nhằm xúc phạm chương trình hay bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Theo cơ quan công an, sau khi nhận thấy phản ứng của dư luận, cả 3 đã nhận thức được hành vi của mình là thiếu phù hợp, chủ động gỡ bỏ đoạn video khỏi mạng xã hội. Phòng PA05, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Đức
#Clip phản cảm #Nhóm thanh niên đăng clip phản cảm #Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam 27/7 #Công an Ninh Bình

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