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Sức khỏe

Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở liên quan đến món gà có dòi tại tiệc tân gia

Nguyễn Thảo

TPO - Cơ quan chức năng đề xuất xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép kinh doanh đối với cơ sở nấu tiệc lưu động liên quan vụ việc xuất hiện dòi trong món gà.

Ngày 28/7, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành thông báo kết luận cuộc họp xử lý nội dung phản ánh về an toàn thực phẩm đối với cơ sở Nhà hàng lưu động Ni Ya. Cơ sở này liên quan đến vụ việc xuất hiện dòi trong món gà tại một tiệc tân gia.

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Các bên liên quan làm việc về nội dung phản ánh an toàn thực phẩm đối với cơ sở Nhà hàng lưu động Ni Ya, xã Ea Ktur.

Theo kết luận, vụ việc xảy ra ngày 27/7 tại một tiệc tân gia ở xã Ea Ktur. Trong quá trình dùng tiệc, thực khách phát hiện một mâm có dòi trong món gà.

Qua xác minh, cơ quan chức năng đánh giá nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc cơ sở chưa tuân thủ đúng quy trình, kỹ thuật bảo quản thực phẩm sau sơ chế theo quy định.

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Dòi bò lúc nhúc trong món gà. Ảnh cắt từ clip.

Theo kết quả kiểm tra của đoàn công tác, cơ sở chưa xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, khu vực chế biến thực phẩm cũng chưa bảo đảm theo quy định.

Theo thông báo kết luận, cơ sở Nhà hàng lưu động Ni Ya bị đề nghị xử phạt hành chính. Bên cạnh đó, cơ sở này bị tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ nấu ăn lưu động để khắc phục toàn bộ các điều kiện về bảo quản, sơ chế và vệ sinh an toàn thực phẩm; Thu hồi giấy phép kinh doanh cho đến khi chủ cơ sở đủ điều kiện kinh doanh lại theo quy định.

Nguyễn Thảo
#Cơ sở #hoạt động #đình chỉ #thực phẩm #Đắk Lắk.

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