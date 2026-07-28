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Xã hội

Vụ bé trai mất tích bí ẩn ở Đắk Lắk: Công an đang xác minh nhiều hướng

Huỳnh Thủy

TPO - Một bé trai ở Đắk Lắk mất tích hơn 10 ngày qua vẫn chưa có tung tích. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh nhiều hướng khác nhau, không dừng lại ở khả năng đi lạc.

Ngày 28/7, ông Huỳnh Viết Trung - Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đến nay vẫn chưa có thông tin về em L.V.M. (SN 2011, trú thôn 8, xã Hòa Sơn) sau nhiều ngày mất tích.

Theo ông Trung, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã cử lực lượng, chó nghiệp vụ xuống địa bàn hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

“Công an tỉnh đã cử lực lượng cơ động, chó nghiệp vụ xuống phối hợp tìm kiếm. Các phương án như rà soát địa bàn, sử dụng flycam cũng đã được triển khai nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện thông tin liên quan đến cháu”, ông Trung cho biết.

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Em L.V.M. mất tích đã hơn 10 ngày

Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho hay, trong những ngày qua, chính quyền địa phương cùng người dân đã tích cực hỗ trợ gia đình tìm kiếm em M. Nhiều khu vực trên địa bàn và vùng lân cận đã được rà soát, tuy nhiên tung tích của em vẫn chưa được xác định.

Theo ông Trung, với thời gian mất tích kéo dài, vụ việc đang được phối hợp xác minh theo các hướng khác nhau, không chỉ dừng lại ở khả năng em đi lạc.

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Flycam được huy động để tìm kiếm em M.

Trước đó, theo chia sẻ của gia đình, khoảng 17h ngày 17/7, em M. đi vào khu vực rẫy, rừng gần nhà rồi mất liên lạc. Sau đó, người cha nhận được cuộc gọi từ em M. với nội dung cầu cứu, nói rằng đang ở trong rừng núi, rồi cuộc gọi bị ngắt kết nối. Từ thời điểm đó, gia đình không thể liên lạc được với em M.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, dân quân và người dân tổ chức tìm kiếm em M. tại nhiều khu vực đồi núi, rừng, rẫy trên địa bàn.

Trong quá trình tìm kiếm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động chó nghiệp vụ hỗ trợ rà soát. Các lực lượng cũng sử dụng flycam, tổ chức tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, mở rộng phạm vi và triển khai nhiều phương án khác nhau. Mỗi ngày có khoảng 100 người tham gia tìm kiếm, song đến nay vẫn chưa phát hiện bất kỳ thông tin nào liên quan đến em M.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #bé trai #mất tích #công an #tìm kiếm

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