Quy tập 7 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Lào Cai

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai quật, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai. Sau khi cất bốc, toàn bộ hài cốt sẽ được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Sáng 28/7, tại thôn Tân Tiến và thôn Hùng Thắng, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khai quật, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và kế hoạch tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026.

Các lực lượng tham gia khai quật, cất bốc liệt sĩ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ có Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân cùng các lực lượng chức năng đã triển khai công tác khai quật theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, trang nghiêm và an toàn. Quá trình tìm kiếm, cất bốc được thực hiện cẩn trọng, thể hiện sự tri ân và lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Lấy mẫu để xác định ADN các hài cốt liệt sĩ được phát hiện. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Sau khi quy tập, toàn bộ 7 hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, tạo cơ sở khoa học cho việc xác định danh tính trước khi hoàn thiện các thủ tục bàn giao theo quy định.

Đến kiểm tra hiện trường, Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trực tiếp tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, đồng thời góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm, khai quật khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.