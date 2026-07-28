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Thế giới

Trung tâm thương mại Nhật Bản đổ sập trong động đất mạnh, nhiều người mất tích

Bình Giang

TPO - Một phần của trung tâm thương mại Aeon Mall bị sập khi trận động đất mạnh 7,1 làm rung chuyển đảo Kyushu ở miền nam Nhật Bản. Theo chính quyền và báo chí trong nước, hàng chục người được báo cáo mất tích hoặc bị thương.

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Hình ảnh thiệt hại trong trận động đất xảy ra ở Nhật Bản ngày 28/7. (Ảnh: AP)

Tầng hai của trung tâm thương mại Aeon Mall tại thị trấn Kashima bị sập trong trận động đất xảy ra chiều nay (28/7), đến nay chưa xác định được bao nhiêu người mắc kẹt. Hãng tin Kyodo dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, khoảng 20 - 30 nhân viên đang mất tích, trong khi một số người khác đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện.

Khu vực xảy ra động đất nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 900km về phía tây nam. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, cảnh báo sóng thần đối với các vùng biển Ariake và Yatsushiro ngoài khơi bờ tây tỉnh Kumamoto cùng 3 tỉnh lân cận đã được hủy bỏ sau 2 giờ đồng hồ.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết đã có báo cáo về hư hại đường sá, cầu cống và nhà cửa, cùng với tình trạng mất điện và cháy nổ, nhưng vẫn chưa thể xác minh đầy đủ.

Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thảm họa Nhật Bản chưa ghi nhận thiệt hại tại các công trình công cộng hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng. Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản thông báo không phát hiện bất thường tại 3 nhà máy điện hạt nhân ở khu vực lân cận.

Theo Kyodo, bệnh viện ở thành phố Yatsushiro đã tiếp nhận khoảng 40 người bị thương, trong khi khoảng 50 người khác được chuyển đến bệnh viện ở thành phố Kumamoto.

Các tuyến tàu cao tốc Shinkansen và tàu địa phương trên đảo Kyushu đã tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Đường băng tại sân bay Aso Kumamoto cũng phải đóng cửa và chưa biết khi nào sẽ khôi phục hoạt động.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã điều máy bay đến khu vực để đánh giá tình hình.

Theo Kyodo, 1 đoàn tàu đã trật bánh và đổ nghiêng tại ga Yatsushiro, những bức tường đá của lâu đài Kumamoto bị hư hại.

“Tôi nhớ lại trận động đất Kumamoto cách đây 10 năm và thực sự rất sợ hãi”, ông Hiroki Shimoda, một quan chức tại tòa thị chính thị trấn Mifune, cho biết sau khi chứng kiến ngói từ mái nhà gần đó rơi xuống đất. Tỉnh Kumamoto từng hứng chịu trận động đất nghiêm trọng vào năm 2016, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trong 2 - 3 ngày tới, do nguy cơ xuất hiện các đợt dư chấn.

Bình Giang
Theo AP
#Động đất #Nhật Bản

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