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Văn hóa

Gần 100 nghệ sĩ hát bên rãnh mộ tập thể liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng

TPO - Các văn nghệ sĩ đã không cầm được nước mắt khi giai điệu “Còn gì đẹp hơn” vang lên bên rãnh mộ tập thể các liệt sĩ đã ngã xuống vào Xuân Mậu Thân 1968 đang được tìm kiếm, quy tập hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 27/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng gần 100 văn nghệ sĩ thành phố đã đến Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) thắp hương tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Cùng với lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đông đảo nghệ sĩ thuộc ba thế hệ đã tề tựu về nơi đang diễn ra hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ rất khẩn trương, quyết liệt những ngày qua.

Đoàn có sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc ba thế hệ, như NSƯT Lê Thiện, Mạnh Dung, NSND Thanh Thúy, Mỹ Uyên, Tuyết Thu, ca sĩ Quỳnh Hoa, Phương Thanh, Đức Phúc, Jee Trần, Thạch Thảo…

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Đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng các văn nghệ sĩ thành phố thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Nguyễn Hiền
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Các nghệ sĩ thành kính tưởng nhớ, tri ân Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu.

Tại buổi lễ, đại diện Thành ủy TPHCM cùng các nghệ sĩ thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Sau lễ dâng hương tại các địa điểm, đoàn đã cất lời ca dâng lên các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ trong lòng Công viên Lê Thị Riêng.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng các văn nghệ sĩ thành phố đã không cầm được nước mắt khi giai điệu Còn gì đẹp hơn vang lên bên rãnh mộ tập thể các liệt sĩ.

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Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương tại các bia di tích, bia tưởng niệm, đoàn đã đến bên rãnh mộ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và hát vang ca khúc bày tỏ lòng biết ơn đối với những người anh hùng đã hiến dâng cả thanh xuân cho Tổ quốc.

MC Quỳnh Hoa - Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM - bày tỏ đoàn dâng lên các cô, các chú những lời ca với một mong ước giản dị: các cô, các chú sớm được tìm thấy để trở về trong vòng tay gia đình.

“Mỗi nốt nhạc là lời tri ân. Mỗi giọt nước mắt là sự biết ơn những người con anh hùng đã hy sinh cho Tổ quốc”, nghệ sĩ Quỳnh Hoa chia sẻ.

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Gần 100 văn nghệ sĩ hòa ca bài hát "Còn gì đẹp hơn" bày tỏ lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân.
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Nghệ sĩ Mạnh Dung tham gia hoạt động ý nghĩa hướng về các Anh hùng liệt sĩ.
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Ca sĩ Đức Phúc cùng các tiền bối tham gia buổi lễ ý nghĩa đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
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Ca sĩ Quỳnh Hoa, Nguyễn Phi Hùng, Tánh Linh, Jee Trần cùng đồng nghiệp gửi lời ca tiếng hát tri ân.
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Đến với nơi ghi dấu chứng tích về những người anh hùng của dân tộc, thế hệ trẻ hôm nay xúc động tri ân trước sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, hoạt động này là lời tri ân sâu sắc của những người làm công tác văn hóa - văn nghệ thành phố, đồng thời cũng góp phần bồi đắp tinh thần, lòng yêu nước trong đội ngũ văn nghệ sĩ.

Trước đó, cũng trong những ngày tháng Bảy tri ân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã tổ chức hành trình về nguồn Ký ức vùng biên tại hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Ngô Tùng
#ca sĩ #Ngày Thương binh - Liệt sĩ #rãnh mộ tập thể #Công viên Lê Thị Riêng #văn nghệ sĩ TPHCM #Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

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