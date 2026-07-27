Người đứng sau những khoảnh khắc khiến khán giả rơi lệ

TPO - Cầu truyền hình trực tiếp tối 26/7 trên VTV 1 "Sao sáng dẫn đường" diễn ra tại bốn điểm cầu gồm Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), là chương trình tri ân giàu cảm xúc. Những câu chuyện, hoạt cảnh được dàn dựng công phu đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Biên đạo Uyên Chi phụ trách dàn dựng tiết mục ở điểm cầu Quảng Trị. Chị trao đổi với PV báo Tiền Phong xung quanh chương trình tri ân khiến khán giả rơi nước mắt.

- Lý do nào khiến chị tham gia cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" với sợi chỉ đỏ là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ?

- Tôi đã thực hiện rất nhiều chương trình chính luận nghệ thuật của quốc gia. Nhiều phần trình diễn do tôi dàn dựng đã gây xúc động cho khán giả. Tuy nhiên Sao sáng dẫn đường có nhiệm vụ đặc biệt, lan tỏa Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

- Chị đã tiếp cận với các nhân vật, câu chuyện như thế nào?

- Chỉ cần nghe mục đích của chương trình tôi đã xúc động vô cùng. Ở Việt Nam còn rất nhiều liệt sĩ, rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng chưa tìm thấy nhau. Thực hiện cầu truyền hình, chúng tôi muốn thắp sáng niềm tin và hy vọng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch lần này.

Ngay từ khi viết kịch bản chúng tôi đã có rất nhiều cảm xúc. Trước đó, chúng tôi được cùng phóng viên VTV tiếp cận nhân vật, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của họ. Những trải nghiệm ấy giúp chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng chương trình sẽ chạm tim khán giả.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ, trong đó có hơn 5.000 liệt sĩ vẫn chưa xác định được thông tin.

Vì thế từ diễn viên đến biên tập viên và toàn thể nhân dân xung quanh khu vực nghĩa trang Đường 9 đều nhiệt tình, ý thức cao độ. Ai cũng tự giác, trách nhiệm với công việc được giao. Chúng tôi mang trong mình trọng trách viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Điểm cầu Quảng Trị trong chương trình "Sao sáng dẫn đường".

- Hình ảnh nỗi đau mất con của mẹ Việt Nam anh hùng là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất ở cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường. Điều này chứng tỏ các nghệ sĩ đã sân khấu hóa rất thành công, khiến người xem không còn cảm giác đang xem tiết mục biểu diễn. Chị có thể chia sẻ đôi chút về quá trình chọn diễn viên và luyện tập?

- Với kinh nghiệm làm các chương trình chính luận, tôi đã tìm hiểu và chọn lựa nhân vật rất kỹ. Riêng nhân vật người mẹ, chúng tôi lựa qua nhiều lớp diễn viên mới chọn ra được người có thể diễn tả được cảm xúc chân thật và điện ảnh như thế.

Những diễn viên cầm ba lô phủ lá cờ Tổ quốc chính là những anh bộ đội, những người đang thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. Các diễn viên chuyên và không chuyên đã tập cả trăm lần để có thể diễn đều tăm tắp, đúng quy chuẩn của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mặc dù hình thức dàn dựng sân khấu hóa nhưng tôi đều lấy từ chất liệu mộc mạc nhất, chân thật nhất, để chạm tới cảm xúc khán giả.

Chúng tôi sẵn sàng thay diễn viên nếu chưa phù hợp. Tôi đã đặt vé máy bay để đưa một diễn viên từ Hà Nội vào Quảng Trị ngay trong ngày, thay cho diễn viên trước đó chưa đạt yêu cầu.

Một trong những khoảnh khắc xúc động ở điểm cầu Quảng Trị.

Tôi là người rất yêu lịch sử Việt Nam và yêu nước Việt. Cha tôi là bệnh binh. Tôi được nghe ông kể nhiều câu chuyện ở chiến trường, cùng những kiến thức về lịch sử thu lượm được từ trường học, sách báo.

Luôn luôn khám phá những tư liệu mới, tích cực xem phóng sự của đồng nghiệp cũng là cách tôi làm giàu có thêm chất liệu. Tôi hướng diễn viên tìm những cảm xúc chân thật thay vì kịch hóa. May mắn quan điểm của tôi được các diễn viên đồng tình.

- Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường thu hút rất đông khán giả trẻ theo dõi, giúp họ trân quý hơn cuộc sống hôm nay, biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu giành lại hòa bình, độc lập dân tộc. Còn chị nhận được gì khi làm chương trình này?

- Tôi rất bất ngờ khi 500 diễn viên đều là các bạn thuộc Gen Z hoặc thế hệ 2K. Không ai bảo ai, các bạn trân quý từng khoảnh khắc khi được xuất hiện trong không gian của cầu truyền hình trực tiếp.

Các bạn nói: "Lần đầu chúng em được học lịch sử một cách sống động như vậy". Chính tinh thần của các bạn trẻ là món quà vô giá đối với tôi.

Tôi nói vui rằng ê-kíp của tôi bị viêm tuyến lệ. Tôi rất xúc động khi thấy các vị lãnh đạo, đại biểu đến khán giả đều rơi nước mắt từ đầu tới cuối chương trình. Chúng tôi vừa làm vừa khóc. Diễn viên đóng vai người mẹ hết tiết mục còn đứng lại sân khấu khóc một hồi vì không thoát được vai.

Biên đạo Uyên Chi được tham gia nhiều chương trình chính luận quan trọng như A50, A80. Ảnh: NVCC.

- Nhiều chương trình nghệ thuật chính luận trong những năm gần đây đã bồi đắp tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, thành dòng chảy mạnh mẽ như hôm nay. Tâm thế của những nghệ sĩ trẻ khi làm chương trình nghệ thuật chính luận ra sao?

- Không chỉ nghệ thuật mới có tác dụng giáo dục, tuyên truyền, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, nhưng với tinh thần của người làm nghệ thuật chúng tôi có trách nhiệm đưa thông điệp yêu nước tới khán giả, nhất là các bạn trẻ. Tôi luôn ý thức điều này.