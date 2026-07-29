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Người lính

Iran 'lên dây cót' sản xuất vũ khí

Quỳnh Như

TPO - Một quan chức cấp cao Iran hôm thứ Ba (28/7) tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đang mở rộng sản xuất, trọng tâm là phát triển năng lực không quân và hải quân.

Phát biểu trong chuyến thăm Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng, quyền Bộ trưởng Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Seyyed Majid Ibn Reza cho biết các dây chuyền sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng nước này "đang hoạt động tích cực hơn bao giờ hết".

Theo Thiếu tướng Seyyed Majid Ibn Reza, những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quốc phòng chiến lược gần đây không thể làm gián đoạn quá trình phát triển năng lực quân sự của Iran.

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Quan chức Iran nhấn mạnh nguồn lực quan trọng nhất của ngành công nghiệp quốc phòng không phải là khí tài hay trang thiết bị, mà là đội ngũ các nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý trong nước.

Thiếu tướng Seyyed Majid Ibn Reza cho rằng những diễn biến của cuộc xung đột gần đây đã chứng minh khả năng khôi phục, mở rộng và nâng cấp năng lực quốc phòng của Iran chủ yếu dựa trên tri thức và công nghệ nội địa.

"Kinh nghiệm từ cuộc chiến gần đây cho thấy việc tái thiết và tăng cường sức mạnh quốc phòng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhân lực, kiến thức bản địa và năng lực quản lý, thay vì chỉ dựa vào trang thiết bị quân sự", quyền Bộ trưởng Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran nói.

Thiếu tướng Seyyed Majid Ibn Reza cho rằng chu kỳ đổi mới quốc phòng của Iran cần phải ngày càng hướng đến việc giải quyết vấn đề, và ngành công nghiệp quốc phòng phải tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu tác chiến của lực lượng vũ trang.

Ông cho rằng những thách thức được xác định trên chiến trường cần được nhanh chóng chuyển hóa thành các giải pháp công nghệ, sản phẩm vận hành và năng lực quân sự mới.

Thiếu tướng Seyyed Majid Ibn Reza xác định việc phát triển các hệ thống phòng thủ trên không và trên biển là ưu tiên chiến lược trong giai đoạn tới. Theo ông, chiến tranh hiện đại đòi hỏi sự tích hợp giữa nhiều lĩnh vực như không quân, hải quân, lục quân, không gian và tác chiến điện tử.

"Ngày nay, chiến trường không còn được định nghĩa bởi các công nghệ riêng lẻ nữa. Sức mạnh quân sự thực sự xuất phát từ sự tích hợp thông minh các năng lực trong các môi trường tác chiến khác nhau", ông nói.

Đề cập đến những phát triển toàn cầu trong lĩnh vực máy bay không người lái và công nghệ hàng không, Thiếu tướng Seyyed Majid Ibn Reza cho biết một phần đáng kể trong chiến lược máy bay không người lái hiện tại của Mỹ chịu ảnh hưởng từ kinh nghiệm và thành tựu công nghệ của chính Iran.

Quan chức Iran cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực máy bay không người lái, hàng không vũ trụ và tăng cường hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng khoa học nhằm thúc đẩy đổi mới trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Đề cập đến các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quốc phòng chiến lược của Iran, ông cho rằng những nỗ lực này đã không đạt được mục tiêu.

"Những người từng tin rằng việc nhắm mục tiêu vào các trung tâm quốc phòng chiến lược của Iran sẽ làm tê liệt ngành công nghiệp quốc phòng giờ đây đang phải đối mặt với một thực tế hoàn toàn khác. Các dây chuyền sản xuất hoạt động tích cực hơn trước, công nghệ tiên tiến hơn, và quyết tâm xây dựng tương lai quốc phòng của các nhà khoa học, chuyên gia Iran càng trở nên mạnh mẽ hơn", ông nói.

Quan chức Iran kêu gọi một chiến dịch toàn quốc nhằm đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tăng cường quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định táo bạo nhằm mở rộng lựa chọn tác chiến cho lực lượng vũ trang, đồng thời giúp duy trì "sáng kiến ​​chiến lược" của Iran.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #quốc phòng #vũ khí #công nghệ #máy bay không người lái #đổi mới #quân sự #xung đột #Mỹ

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