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Pháp luật

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Bắt 'đạo chích' gây loạt vụ trộm ở khu đô thị

Thu Hiền

TPO - Đeo găng tay, bịt kín mặt và tìm cách vô hiệu camera, Nguyễn Thọ Hùng vẫn không thoát lưới pháp luật sau hàng loạt vụ trộm ở khu đô thị.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thọ Hùng (SN 1992), trú khối 5 Quán Bàu, phường Vinh Hưng, Nghệ An để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Trường Vinh bắt giữ Nguyễn Thọ Hùng - đối tượng thực hiện nhiều vụ đột nhập nhà dân tại các khu đô thị, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

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Đối tượng Nguyễn Thọ Hùng.

Theo cơ quan điều tra, Hùng hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Mỗi lần gây án, đối tượng mặc quần áo kín người, đeo khẩu trang, sử dụng găng tay và tìm cách vô hiệu hóa camera giám sát nhằm che giấu hành vi.

Điều tra ban đầu xác định, khoảng 19h ngày 19/4, Hùng đột nhập nhà chị N.T.H tại khu đô thị Thành Thái Thịnh (phường Trường Vinh) lấy trộm nhiều dây chuyền, nhẫn vàng với tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Đến khoảng 1h45 ngày 1/6, đối tượng mang theo xà cạy và tuốc-nơ-vít đột nhập nhà chị V.N.T.H tại khu đô thị Danatol Cửa Tiền lấy 3,8 triệu đồng tiền mặt, cạy phá két sắt để trộm thêm 120 triệu đồng cùng nhiều nhẫn, vòng tay bằng vàng, tổng giá trị tài sản gần 250 triệu đồng.

Tiếp tục gây án, khoảng 18h50 ngày 4/7, Hùng đột nhập nhà anh P.V.T ở khối Đông Thọ, phường Trường Vinh, lấy trộm 4,3 triệu đồng tiền mặt.

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Đối tượng Hùng cùng tang vật vụ án.

Quá trình bắt giữ, lực lượng công an thu giữ xe máy hiệu SYM biển kiểm soát 37U2-1050 là phương tiện đối tượng sử dụng và các vật dùng để gây án.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thọ Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
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