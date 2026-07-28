Giám đốc Công an Hà Nội: Không để vi phạm tái diễn nhiều lần mà không xác định rõ trách nhiệm

TPO - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh đối với trật tự đô thị, phải coi duy trì sau xử lý là nhiệm vụ trọng tâm, không để vi phạm tái diễn nhiều lần mà không xác định rõ trách nhiệm.

Ngày 28/7, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện các nhiệm vụ giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, trên lĩnh vực trật tự đô thị, toàn Thành phố đã giải tỏa hơn 15 nghìn biển hiệu, hơn 8,6 nghìn mái che, mái vẩy; hơn 5,1 nghìn bục bệ, cầu dẫn; chỉnh trang nhiều tuyến phố, khu vực công cộng và xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

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Tính đến ngày 26/6, toàn thành phố đã giải tỏa 199/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, đạt 86,1% tiến độ chung; kiểm tra, xử lý hơn 52 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 35 tỷ đồng. Công tác kiểm tra sau giải tỏa, ghi nhận hình ảnh vi phạm và ứng dụng camera, thiết bị kỹ thuật trong quản lý trật tự đô thị tiếp tục được tăng cường.

Về kết quả xử lý các điểm ùn tắc giao thông, Công an TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị rà soát, phân loại và xử lý 39/51 điểm thường xuyên ùn tắc, đạt 76%, hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu 20% số điểm ùn tắc so với hiện trạng năm 2025.

Công tác tổ chức, điều hành giao thông được điều chỉnh tại nhiều nút, tuyến trọng điểm; 188/564 nút giao có đèn tín hiệu được điều chỉnh theo thời gian thực, duy trì 22 tuyến “làn sóng xanh”.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, đối với trật tự đô thị, phải coi duy trì sau xử lý là nhiệm vụ trọng tâm, không để vi phạm tái diễn nhiều lần mà không xác định rõ trách nhiệm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tập trung xử lý căn cơ các vấn đề liên ngành như chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, điểm trông giữ phương tiện, vệ sinh môi trường, biển hiệu, biển quảng cáo và hạ tầng vỉa hè; đồng thời tiếp tục giải quyết 12 điểm thường xuyên ùn tắc còn lại, kiểm soát chặt rào chắn thi công và nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông theo thời gian thực.

“Các đơn vị phải đẩy mạnh khai thác camera AI, Trung tâm điều khiển giao thông, dữ liệu iHanoi và thông tin phản ánh để phát hiện sớm, xử lý nhanh; tăng cường kiểm tra, phúc tra, xử lý trách nhiệm, thực hiện nghiêm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thời hạn, rõ kết quả” - Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu.