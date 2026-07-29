Hàng trăm nữ sinh đổ bộ Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hà Nội

TPO - Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ 7h ngày 29/7 tại Khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội). Sự kiện có khoảng gần 200 thí sinh tham dự.

Sau chuỗi sự kiện tuyển sinh sôi động ở nhiều đại học lớn trên phạm vi cả nước, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký của thí sinh. Trong đó, nhiều thí sinh là hoa, á khôi từ các cuộc thi nhan sắc trong nước, có ngoại hình nổi bật và khát khao cống hiến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ 7h ngày 29/7 tại Khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội). Sự kiện có khoảng gần 200 thí sinh tham dự.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn giữ vững tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Thí sinh sẽ trải qua phần kiểm tra nhân trắc, phỏng vấn kín với giám khảo ở Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam. Ban tổ chức, ban giám khảo cũng tạo điều kiện để các cô gái khoe tài năng, sở trường.

Khi tham dự Sơ khảo, mỗi thí sinh bắt buộc mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản gốc.

Bên cạnh đó, những ứng viên từng đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi hoặc các danh hiệu nhất, nhì, ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành phố, ngành hoặc khu vực diễn ra trong năm 2023 và 2024 cần chuẩn bị thêm bản sao công chứng giấy chứng nhận thành tích (nếu có).