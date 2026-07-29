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Hoa hậu

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Hàng trăm nữ sinh đang đổ bộ Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hà Nội

Nhóm PV

TPO - Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ 7h ngày 29/7 tại Khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội). Sự kiện có khoảng gần 200 thí sinh tham dự.

report Ban giám khảo Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc

1. Đạo diễn Hoàng Công Cường

2. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa

3. Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội

4. Họa sĩ/ca sĩ Phan Minh Châu

5. MC Trần Ngọc

6. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh

report Những thí sinh đầu tiên có mặt
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Sáng sớm 29/7, nhiều cô gái có mặt từ sớm ở địa điểm tổ chức Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc.
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Các thí sinh được khuyến khích chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại hình, chuẩn bị trang phục và giấy tờ cần thiết để có màn thể hiện tốt nhất.
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Về trang điểm và làm tóc, thí sinh được khuyến khích lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên, thanh lịch nhằm tôn lên đường nét và vẻ đẹp riêng. Các cô gái cho thấy sự tự tin, sẵn sàng thể hiện tài năng trước ban giám khảo.
report Gần 200 thí sinh tới Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam phía Bắc

Sau chuỗi sự kiện tuyển sinh sôi động ở nhiều đại học lớn trên phạm vi cả nước, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký của thí sinh. Trong đó, nhiều thí sinh là hoa, á khôi từ các cuộc thi nhan sắc trong nước, có ngoại hình nổi bật và khát khao cống hiến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ 7h ngày 29/7 tại Khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội). Sự kiện có khoảng gần 200 thí sinh tham dự.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn giữ vững tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Thí sinh sẽ trải qua phần kiểm tra nhân trắc, phỏng vấn kín với giám khảo ở Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam. Ban tổ chức, ban giám khảo cũng tạo điều kiện để các cô gái khoe tài năng, sở trường.

Khi tham dự Sơ khảo, mỗi thí sinh bắt buộc mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản gốc.

Bên cạnh đó, những ứng viên từng đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi hoặc các danh hiệu nhất, nhì, ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành phố, ngành hoặc khu vực diễn ra trong năm 2023 và 2024 cần chuẩn bị thêm bản sao công chứng giấy chứng nhận thành tích (nếu có).

Nhóm PV
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