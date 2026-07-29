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Hà Nội tăng cường kiểm tra xe khách, xe tải hoạt động ban đêm

Phùng Linh

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa khối lượng lớn, đặc biệt là các phương tiện hoạt động vào ban đêm; đồng thời siết chặt công tác quản lý, bảo dưỡng phương tiện nhằm ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km1839 Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai), Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

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Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai, Hà Nội yêu cầu siết chặt kiểm tra các phương tiện vận tải hoạt động vào ban đêm.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cùng các đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn Thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó của Bộ Xây dựng và Sở về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải được giao tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, Sở Xây dựng yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp nâng cao công tác quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động vận tải; tăng cường kiểm soát đối với xe khách, xe tải hoạt động ban đêm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm chế độ bảo trì, bảo dưỡng phương tiện; thường xuyên kiểm tra động cơ, hệ thống lái, phanh, đèn, bánh xe và các điều kiện an toàn kỹ thuật khác. Các phương tiện phải được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy định.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, kiên quyết không đưa vào khai thác các phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật và an toàn lưu thông trên đường. Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung nêu trên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố.

Phùng Linh
#Hà Nội #kiểm tra xe #xe tải #an toàn giao thông #tai nạn #quản lý vận tải #bảo dưỡng

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