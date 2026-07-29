Tiến độ thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng ra sao?

TPO - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm tiến độ, phấn đấu hoàn thành 7 cây cầu vượt qua sông Hồng trong 2027.

Báo cáo cập nhật từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang đồng loạt triển khai gồm: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Nhiều dự án trong số này đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, ghi nhận sản lượng thi công đạt từ 14% đến gần 40%.

Thi công cầu Hồng Hà thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đạt khoảng 39,2% sản lượng, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 10/2027.

Tại dự án cầu Tứ Liên, toàn bộ 62,51 ha mặt bằng đã được hoàn tất bàn giao. Sau khi khởi công vào ngày 19/5/2025, các nhà thầu triển khai đồng loạt các hạng mục cầu chính, nút giao Nghi Tàm, nút giao Trường Sa và hầm chui. Đến nay, toàn bộ cọc khoan nhồi cùng bệ trụ tại hai trụ tháp chính P37, P38 đã hoàn thành, đưa giá trị sản lượng đạt khoảng 1.286 tỷ đồng (hơn 14% giá trị hợp đồng). Thời gian tới, công trường sẽ tập trung đẩy nhanh thi công thân trụ, cầu dẫn và hầm chui.

Đối với dự án cầu Ngọc Hồi, phía Hà Nội đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, trong khi địa phận tỉnh Hưng Yên đạt hơn 56%. Hiện sản lượng thi công đạt khoảng 17,2% giá trị hợp đồng, toàn bộ cọc khoan nhồi hai trụ tháp chính đã hoàn thành cùng hơn 1.800 cọc khoan nhồi bệ trụ cầu chính, cầu dẫn và đúc được hơn 200 phiến dầm Super-T.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đã bàn giao khoảng 94,9% diện tích mặt bằng. Nhà đầu tư theo hình thức PPP huy động 17 mũi thi công, hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi cầu chính, cơ bản xong cọc khoan nhồi cầu dẫn phía Long Biên cùng các nhánh nút giao Cổ Linh. Giá trị sản lượng hiện đạt khoảng 1.893 tỷ đồng (tương đương 26% hợp đồng). Dự án đang tiếp tục giải quyết một số khó khăn liên quan đến đất quốc phòng, di dời hạ tầng kỹ thuật và thi công trong phạm vi bảo vệ đê điều.

Tại cầu Thượng Cát, mặt bằng đã bàn giao 100%. Phần cầu chính đã xong 118 cọc khoan nhồi các trụ P29 đến P33; phần cầu dẫn đạt 339/1.036 cọc khoan nhồi và đúc xong 108 dầm Super-T, đưa sản lượng xây lắp đạt khoảng 21,25%. Dự án đang tiến hành điều chỉnh một số vị trí khớp nối với trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án cầu Vân Phúc cũng hoàn thành bàn giao gần 29 ha mặt bằng, sản lượng thi công đạt khoảng 23,3% giá trị hợp đồng và không phát sinh vướng mắc lớn. Công trường đã hoàn thành 98/102 cọc khoan nhồi cầu chính, 459 cọc khoan nhồi cầu cạn, cầu dẫn và đúc được 213 phiến dầm Super-T.

Là hai công trình thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở ghi nhận tiến độ thi công rất tích cực. Trong đó, cầu Hồng Hà đã xong 100% giải phóng mặt bằng, huy động 30 mũi thi công toàn tuyến, hoàn thành 917/941 cọc khoan nhồi, 55 bệ trụ, 50 thân trụ, đạt giá trị sản lượng khoảng 39,2%. Dự án đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 10/2027.

Đối với cầu Mễ Sở, phía Hà Nội đã xong giải phóng mặt bằng, phía Hưng Yên đang bổ sung diện tích theo thiết kế điều chỉnh. Dự án hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi cầu chính, thi công được 362/374 cọc khoan nhồi cầu dẫn, 25 bệ trụ, 18 thân trụ, 52 dầm Super-T; đạt sản lượng xây lắp khoảng 38,6% và hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 10/2027.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, 7 cây cầu vượt sông Hồng có vai trò đặc biệt quan trọng giúp mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường kết nối trung tâm Hà Nội với các đô thị phía Bắc, phía Đông sông Hồng và giảm tải cho các cầu hiện hữu. Đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.