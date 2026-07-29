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Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ

Phùng Linh

TPO - Trận mưa lớn diện rộng rạng sáng 29/7 gây ngập cục bộ một số tuyến phố Hà Nội, song nhờ trạm bơm vận hành tối đa, nước đã rút nhanh, giao thông sớm trở lại bình thường.

Báo cáo nhanh từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, mưa diện rộng bắt đầu trút xuống địa bàn thành phố từ khoảng 5h15 sáng cùng ngày.

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Lực lượng thoát nước ứng trực tại các điểm trọng yếu giúp nước rút nhanh tại nhiều tuyến phố sau trận mưa sáng 29/7.

Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa khá lớn, tập trung cao nhất tại xã Phú Xuyên với 70,7 mm, tiếp đến là phường Yên Sở 67,8 mm và phường Bồ Đề 55,7 mm. Các địa bàn khác như Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm, xã Vĩnh Thanh, phường Phú Thượng và Phúc Lợi có lượng mưa dao động từ 41,6 mm đến 48,7 mm. Tại các khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Đại Mỗ, Thanh Trì..., lượng mưa phổ biến từ 30-35 mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ngập cục bộ tại một số điểm trên địa bàn quản lý như đường Cổ Linh, ngõ 42 Giang Văn Minh, phố Trần Quốc Toản và Thụy Khuê. Dù vậy, nhờ các giải pháp tiêu thoát kịp thời, đến 6h30 sáng, các điểm ngập tại Cổ Linh, Trần Quốc Toản và Thụy Khuê cơ bản đã rút hết nước, các phương tiện di chuyển bình thường; riêng ngõ 42 Giang Văn Minh còn ngập nhẹ. Đáng chú ý, những tuyến đường đang triển khai công trình khẩn cấp như Võ Chí Công, Quang Trung hoàn toàn không xảy ra tình trạng úng ngập.

Cùng thời điểm 6h30, mực nước trên các sông, kênh và hồ điều hòa tiếp tục được theo dõi sát sao. Mực nước sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt đạt 3,89 m; sông Nhuệ tại cống Hà Đông đạt 3,69 m; hồ Tây đạt 5,91 m; hồ Hoàn Kiếm đạt 7,79 m và các hồ điều hòa khác đang trong quá trình điều tiết.

Để ứng phó với trận mưa, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu và vận hành linh hoạt các trạm bơm đầu mối. Cụ thể, Trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 tổ máy, Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 2/4 tổ máy, Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành 3/3 tổ máy. Tại các công trình khẩn cấp, Trạm bơm Cầu Ngà 1 vận hành 1/3 máy và Trạm bơm Đồng Tép vận hành 2/2 máy. Công nhân thoát nước cũng liên tục vớt rác tại miệng thu, mở cửa phai các hồ điều hòa để đẩy nhanh tốc độ thoát nước.

Đến thời điểm 6h30, địa bàn thành phố chỉ còn mưa nhỏ. Dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho thấy trong ngày 29/7 Hà Nội vẫn có khả năng tiếp tục có mưa. Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết sẽ duy trì 100% lực lượng và phương tiện ứng trực, sẵn sàng các phương án tiêu thoát nước và cập nhật diễn biến thời tiết.

Phùng Linh
#Hà Nội #mưa lớn #ngập lụt #thoát nước #trận mưa #công ty thoát nước #giao thông

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