Iran bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông, căng thẳng bùng phát trở lại

TPO - Iran bị cáo buộc đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, chấm dứt quãng thời gian tạm lắng sau khi Washington tuyên bố ngừng không kích. Quân đội Mỹ cho biết toàn bộ số tên lửa đã bị đánh chặn thành công, song diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ tiếp tục leo thang.

Đêm thứ Ba (28/7), rạng sáng thứ Tư (29/7), Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, đánh dấu sự chấm dứt giai đoạn tạm lắng ngắn ngủi khi các bên trung gian đang nỗ lực đưa Washington và Tehran trở lại bàn đàm phán, hướng tới một lệnh ngừng bắn.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội tối cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã đánh chặn thành công một cuộc "tấn công bất ngờ" do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện.

"Vào lúc 17 giờ 45 phút (giờ miền Đông nước Mỹ), IRGC đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đang triển khai tại Trung Đông. Toàn bộ tên lửa đã bị đánh chặn. Lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu ở mức cao", CENTCOM cho biết.

Ảnh minh hoạ.

Một quan chức Mỹ nói với CNN, theo đánh giá ban đầu, Iran đã phóng không quá bốn tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công này.

Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ khoảng một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran và để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Tehran. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã bác bỏ khả năng này khi khẳng định: "Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ".

Trước đó, hai bên đã trải qua vài ngày không ghi nhận các cuộc tấn công mới sau nhiều tuần căng thẳng leo thang liên quan đến eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ trên toàn cầu.

Đến nay, phía Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của quân đội Mỹ cũng như cáo buộc liên quan đến vụ phóng tên lửa.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Iran được cho là đã nhiều lần gây sức ép tại eo biển Hormuz bằng cách tấn công hoặc đe dọa các tàu chở dầu và tàu hàng hoạt động gần bờ biển nước này. Sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được ký hồi tháng 6, căng thẳng tại tuyến hàng hải chiến lược tiếp tục gia tăng khi Tehran yêu cầu tàu thuyền đi sát vùng biển của nước này và tuyên bố có thể áp dụng các khoản phí đối với hoạt động quá cảnh.

Trong bối cảnh Mỹ tăng cường giám sát an ninh hàng hải, nhiều tàu thương mại đã chuyển sang tuyến đường phía nam dọc theo bờ biển Oman nhằm giảm thiểu rủi ro trước các vụ tấn công và đe dọa tại khu vực.