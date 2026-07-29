Hoa hậu Đỗ Hà và Á Hậu - MC Thuỵ Vân xuất hiện tại lễ khai trương flagship triệu đô Nhà hàng Nhật Bản TOHOKU tại Hà Nội

Sự kiện khai trương nhà hàng Nhật Bản TOHOKU Hà Nội vừa diễn ra trong không khí sôi động, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời, giới truyền thông và những người yêu ẩm thực Nhật Bản. Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà và Á hậu - MC Thuỵ Vân đã trở thành tâm điểm của sự kiện, góp phần tạo nên dấu ấn cho ngày ra mắt không gian ẩm thực Nhật Bản cao cấp giữa lòng Thủ đô.

Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu - MC Thụy Vân ghi điểm với vẻ đẹp thanh lịch, rạng rỡ trong thiết kế mang tông màu trang nhã. Phong thái tự tin cùng hình ảnh sang trọng của hai nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách mời và truyền thông khi cô có mặt tại khu vực sự kiện.

HH Đỗ Hà và Á hậu - MC Thụy Vân rạng rỡ tại sự kiện khai trương công bố Nhà hàng Flagship TOHOKU

Tham dự sự kiện, Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu - MC Thụy Vân dành thời gian tham quan và trải nghiệm không gian tại TOHOKU Hà Nội. Lấy cảm hứng từ vùng đất Tohoku của Nhật Bản, nhà hàng gây ấn tượng với kiến trúc đương đại, nổi bật với sự kết hợp giữa những mảng bê tông xuyên sáng cùng chất liệu sơn mài thủ công, ánh sáng được xử lý tinh tế, mang đến trải nghiệm sang trọng và giàu cảm xúc.

Bên cạnh không gian, Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu - MC Thụy Vân cũng trực tiếp thưởng thức những hương vị đặc trưng của TOHOKU, từ các loại sashimi tuyển chọn, sushi tươi ngon đến những món ăn truyền thống Nhật được chế biến từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Hai nàng hậu bày tỏ sự yêu thích trước cách kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản cùng phong cách phục vụ chỉn chu, tinh tế.

Hoa hậu Đỗ Hà check in trong không gian Nhà hàng được thiết kế ấn tượng bởi nghệ thuật bê tông xuyên sáng

Lễ khai trương còn quy tụ nhiều khách mời, đối tác và những người yêu thích ẩm thực Nhật Bản, mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách mời, từ thưởng thức những món ăn đặc sắc đến trực tiếp chứng kiến màn trình diễn mổ cá ngừ – một nghi thức đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Dưới bàn tay của các đầu bếp giàu kinh nghiệm, từng phần thịt cá được xử lý tỉ mỉ và chế biến ngay sau đó thành những món sashimi tươi ngon, mang đến trải nghiệm trọn vẹn từ quá trình chế biến đến thưởng thức.

Khách hàng thích thú khi được thưởng thức sashimi cá ngừ trực tiếp tại sự kiện

TOHOKU là chuỗi nhà hàng Nhật Bản cao cấp, tập trung vào việc tuyển chọn nguyên liệu cao cấp cùng kỹ thuật chế biến chuẩn Nhật. Ra mắt vào năm 2022 tại Nghệ An, TOHOKU từng bước khẳng định dấu ấn trên thị trường bằng triết lý lấy chất lượng và trải nghiệm của khách hàng làm trọng tâm. Tiếp nối hành trình phát triển, thương hiệu mở rộng hệ thống với hai chi nhánh mới tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025, và mới đây cho ra mắt flagship tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc mới trong chiến lược phát triển và định vị thương hiệu trên toàn quốc

Flagship TOHOKU Hà Nội với mức đầu tư triệu đô, tọa lạc tại vị trí đắc địa số 75 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, hứa hẹn trở thành điểm đến mới của những người yêu ẩm thực Nhật Bản tại Thủ đô. Không gian gồm nhiều khu vực riêng tư, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ dùng bữa, gặp gỡ đối tác đến các buổi tiệc gia đình và sự kiện.

TOHOKU Japanese Restaurant - Chuỗi nhà hàng Nhật Bản cao cấp

Chi nhánh Nghệ An: Số 57, đường V.I. Lê - Nin, phường Vinh Phú, Nghệ An.

Chi nhánh Hải Phòng: Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, TP Hải Phòng

Chi nhánh TP.HCM: Tầng B3 (27A - 27C) Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn

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