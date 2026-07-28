Lễ khai mạc Sport Festival 2026: Bùng nổ và lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng

Lễ khai mạc Sports Festival 2026 tối 1/8 với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Linh, nhóm Bức Tường, ca sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Phạm Anh Khoa, nhóm OPlus, vận động viên Châu Tuyết Vân cùng nhiều nghệ sĩ, vận động viên,… sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6, hứa hẹn mang đến đêm nghệ thuật - thể thao quy mô lớn diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet.

Sau mùa giải đầu tiên, Sports Festival 2026 trở lại với quy mô mở rộng, diễn ra từ ngày 7/7 đến 22/9, quy tụ 12 bộ môn thi đấu cùng khoảng 17.000 vận động viên và khách mời trong nước, quốc tế. Chuỗi sự kiện do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và NovaGroup tổ chức, hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam.

Lễ khai mạc Sport Festival 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6, đưa hình ảnh chuỗi hoạt động thể thao đến gần hơn với cộng đồng.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra trước khoảng 10.000 khán giả tại Quảng trường Bikini Beach, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, các liên đoàn thể thao, cùng đông đảo vận động viên, huấn luyện viên và các đoàn thể thao trong nước, quốc tế.

Chương trình gồm nghi thức khai mạc, lễ diễu hành của các đoàn vận động viên, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng theo chủ đề tôn vinh tinh thần thể thao và lòng tự hào dân tộc, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Hoàng Bách, Phạm Anh Khoa, nhóm Bức Tường, nhóm Oplus, vận động viên Châu Tuyết Vân. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật, biến bầu trời biển NovaWorld Phan Thiet thành điểm nhấn rực rỡ của mùa hè 2026 đồng thời cũng là tiết mục mở màn cho chuỗi hoạt động thi đấu sôi động diễn ra trong tháng 8 và tháng 9.

Theo ê-kíp sản xuất, toàn bộ chương trình được xây dựng với nhiều lớp cảm xúc, kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại, hệ thống âm thanh - ánh sáng công suất lớn cùng màn hình LED quy mô, tạo nên trải nghiệm thị giác và âm nhạc ấn tượng cho hàng chục nghìn khán giả.

Dàn nghệ sĩ sẽ xuất hiện tại Lễ khai mạc Sports Festival 2026

Theo Ban Tổ chức, việc truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc trên VTV6 không chỉ giúp khán giả cả nước dễ dàng theo dõi, mà còn mở rộng sức lan tỏa của Sports Festival đến đông đảo cộng đồng, đây còn là bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển Sports Festival thành lễ hội thể thao thường niên quy mô quốc gia, góp phần kết nối thể thao với văn hóa, du lịch và xã hội.

Để phục vụ chương trình truyền hình trực tiếp, Ban Tổ chức đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam cùng các đơn vị chuyên môn triển khai đồng bộ phương án sản xuất tín hiệu, bố trí hệ thống ghi hình đa điểm, khu vực tác nghiệp báo chí, trung tâm điều hành kỹ thuật và các hạng mục phục vụ phát sóng. Song song đó, các phương án điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy cũng được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của một chương trình quy mô lớn.

Nhiều tiết mục đặc sắc sẽ diễn ra tại Lễ khai mạc

Trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc, lãnh đạo Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các liên đoàn thể thao đã trực tiếp khảo sát hiện trường, kiểm tra công tác chuẩn bị tại NovaWorld Phan Thiet. Các nội dung về sân khấu, hạ tầng kỹ thuật, khu vực phục vụ truyền hình trực tiếp, phương án vận hành và công tác phối hợp giữa các lực lượng được rà soát nhằm bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Việc lựa chọn NovaWorld Phan Thiet làm địa điểm tổ chức tiếp tục phát huy lợi thế của tổ hợp du lịch - giải trí quy mô gần 1.000 ha với Quảng trường Bikini Beach có sức chứa lớn, hệ thống sân khấu ngoài trời hiện đại cùng hệ sinh thái lưu trú, vui chơi, giải trí và ẩm thực đồng bộ. Nhờ đó, nơi đây không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu thể thao quy mô quốc gia mà còn trở thành điểm đến của những chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn, góp phần tạo nên một lễ hội đa trải nghiệm cho người dân và du khách.