Tổng thống Mỹ Trump thể hiện sự khó chịu trước cuộc gặp Thủ tướng Israel Netanyahu

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự khó chịu với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay trước khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Nhà Trắng. Ông Trump phàn nàn, rằng thông tin về những nội dung mà ông Netanyahu dự định trao đổi liên quan đến Iran đã bị tiết lộ ra công chúng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel trong cuộc gặp năm 2025. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về thông tin, rằng ông Netanyahu muốn trao đổi về núi Pickaxe - cơ sở kiên cố nằm sâu dưới lòng đất, gần một trong những địa điểm hạt nhân chính của Iran, Tổng thống Trump dùng biệt danh của Thủ tướng Israel để trả lời trong chương trình Fox & Friends ngày 28/7: “Tôi đâu cần Bibi nói với tôi điều đó. Bibi nói vậy vì ông ấy muốn tôi tiếp tục can dự. Tại sao ông ấy không nói trực tiếp với tôi? Tại sao lại phải công bố với cả thế giới?”.

Trước đó, New York Post dẫn nguồn tin tại Jerusalem cho biết, ông Netanyahu dự kiến sẽ cung cấp cho ông Trump thông tin tình báo cho thấy Iran đang củng cố cơ sở hạt nhân tại núi Pickaxe và không thành thật về mong muốn đạt được thỏa thuận hòa bình.

Văn phòng Thủ tướng Israel chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, trong video đăng trên mạng xã hội sau cuộc gặp, ông Netanyahu mô tả đây là cuộc gặp “tuyệt vời” và là “một trong những cuộc trao đổi tốt nhất” mà ông từng có với ông Trump.

“Đó là cuộc trao đổi thể hiện sự đồng hành hoàn toàn, sự ủng hộ lẫn nhau và sự thống nhất về mục tiêu chung: bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như nhiều mục tiêu khác”, ông nói.

Những bức ảnh do Văn phòng Thủ tướng Israel đăng trên mạng xã hội X cho thấy hai nhà lãnh đạo ngồi cạnh nhau tại Phòng Bầu dục với nụ cười rạng rỡ. Tham dự cuộc gặp còn có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Cuộc gặp diễn ra sau khi ông Trump vừa có cuộc trao đổi kín với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mô tả cả hai cuộc gặp đều “tích cực và hiệu quả”.

Quan hệ giữa ông Trump và ông Zelensky đã cải thiện nhờ những bước tiến lớn của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ngược lại, ông Netanyahu đang đối mặt với sự thất vọng của Nhà Trắng vì thiếu tiến triển nhằm đạt được giải pháp cho cuộc chiến với Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng vấp phải chỉ trích từ một bộ phận người ủng hộ vốn phản đối việc Mỹ can dự sâu hơn vào Trung Đông.

Ngày 28/7, lãnh đạo Israel và Ukraine đều có mặt tại Washington để tham dự lễ tưởng niệm Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham - người có quan điểm cứng rắn về quốc phòng và ủng hộ cả Israel và Ukraine.

Cả hai cuộc chiến đều đang ở giai đoạn mang tính quyết định. Sau khi lệnh ngừng bắn với Iran sụp đổ, ông Trump cho biết đã tạm dừng chiến dịch không kích của Mỹ để tạo thêm cơ hội cho ngoại giao. Trong khi đó, ông Zelensky có thêm động lực nhờ những thành công gần đây của Ukraine trên chiến trường.

Quan hệ giữa ông Netanyahu và ông Trump nhiều lần trải qua thăng trầm. Theo các nguồn tin, ông Netanyahu muốn nhận được sự ủng hộ của ông Trump cho chiến dịch tái tranh cử trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 27/10.

Hai nhà lãnh đạo cũng được nói là đã thảo luận về Hiệp định Abraham. Đây là thỏa thuận do ông Trump làm trung gian nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel với UAE, Bahrain, Morocco và Sudan.

Ông Trump muốn Ả-rập Xê-út tham gia hiệp định này, vì thế đã gắn việc ký kết thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Riyadh với điều kiện nước này tham gia Hiệp định Abraham. Tuy nhiên, Ả-rập Xê-út đến nay vẫn từ chối, nếu không có lộ trình rõ ràng hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine.