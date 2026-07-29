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Thế giới

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky gặp kín, hé lộ bước chuyển về Patriot và đàm phán với Nga

Bình Giang

TPO - Trong cuộc gặp tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã thảo luận về việc khôi phục đàm phán hòa bình với Nga, cùng với thỏa thuận cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trong cuộc gặp năm 2025. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelensky có cuộc gặp riêng với ông Trump tại Phòng Bầu dục, không có sự tham dự của báo chí, trước khi dự lễ tang Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vào chiều 28/7 (giờ Mỹ).

Chuyến thăm lần này là cơ hội để nhà lãnh đạo Ukraine củng cố sự ủng hộ quân sự từ Mỹ, trong bối cảnh quan hệ Washington - Kiev ấm hơn so với nhiều tháng trước. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa giải ngân một phần viện trợ dành cho Ukraine, trong khi sự ra đi của ông Graham khiến Kiev mất đi một trong những người vận động có ảnh hưởng nhất tại Washington.

Trên Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có cuộc gặp “tốt đẹp” với Tổng thống Trump, và hai bên đã thảo luận về cam kết mà nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tháng này, theo đó cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga tiếp tục diễn biến khó lường, Ukraine liên tục rơi vào tình trạng thiếu hụt tên lửa Patriot. Đây vẫn là loại vũ khí duy nhất trong kho của Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

“Chúng tôi đã trao đổi với Tổng thống Mỹ về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot, cũng như những ý tưởng khác có thể hỗ trợ Ukraine”, Tổng thống Zelensky nói và cho biết hai bên còn thảo luận về ngoại giao.

“Chúng tôi cũng nói về ngoại giao - điều quan trọng là phải thúc đẩy tiến trình ngoại giao”, ông Trump nói, ám chỉ các cuộc đàm phán hòa bình với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5.

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã nhất trí sẽ tới Ukraine nhằm khởi động lại vai trò trung gian hòa giải. Tuần trước, ông Zelensky cho biết đã trao đổi với hai người này về triển vọng nối lại đàm phán.

Trong diễn biến khác, ông Zelensky cho biết đã gặp lãnh đạo của Lockheed Martin - một trong những hãng sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, và các nhóm kỹ thuật của hai bên đang xúc tiến giải pháp để “chuyển sang đồng sản xuất nhanh nhất có thể”.

Sau lễ tang ông Graham, Tổng thống Zelensky dự kiến tới Đồi Capitol để gặp các thượng nghị sĩ Mỹ. Thượng viện Mỹ đang chuẩn bị bỏ phiếu về gói trừng phạt mới chống lại Nga, với sự ủng hộ của cả hai đảng. Đây là dự luật mà ông Graham đã dành những ngày cuối đời để thúc đẩy.

Chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky diễn ra sau khi bức thư của Lầu Năm Góc gửi các nghị sĩ cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo với Quốc hội việc chưa hoàn tất giải ngân 400 triệu USD viện trợ dành cho Ukraine trước năm tài khóa 2029.

Đảng Dân chủ cùng một số nghị sĩ Cộng hòa đồng minh của Tổng thống Trump chỉ trích Lầu Năm Góc vì giữ lại khoản viện trợ cho Kiev, dù gói hỗ trợ này đã được cả hai đảng thông qua từ năm ngoái.

Bình Giang
Theo Reuters
#Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Patriot #Tổng thống Trump

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