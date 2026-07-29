‘Tái sinh’ sau 10 năm, trung tâm thương mại Nhật Bản lại sụp đổ trong động đất

TPO - Trung tâm thương mại Aeon ở tỉnh Kumamoto, miền nam Nhật Bản, vừa mở cửa trở lại từ tháng trước, sau 10 năm tái thiết để khắc phục trận động đất năm 2016, nhưng tiếp tục bị phá hủy trong trận động đất vừa xảy ra.

Trung tâm thương mại Aeon Mall tan hoang sau trận động đất ngày 28/7. (Ảnh: AP)

Aeon Mall mới khai trương trở lại vào tháng 6 vừa qua, để trở thành tổ hợp mua sắm và giải trí hiện đại đánh dấu sự hồi sinh sau thảm họa động đất cách đây 1 thập kỷ.

Trong trận động đất mạnh 7,3 độ xảy ra tại Kumamoto tháng 4/2016, trung tâm thương mại này bị hư hại nghiêm trọng đến mức phải đóng cửa nhiều tháng để sửa chữa và mất nhiều năm để tái thiết hoàn toàn. Trong dự án cải tạo và mở rộng năm 2017, Aeon nhấn mạnh việc gia cố trần nhà chống động đất cùng hàng loạt nâng cấp nhằm tăng cường độ an toàn và khả năng chống chịu thiên tai.

Sau khi nhà máy của hãng sản xuất chip Đài Loan (Trung Quốc) TSMC đi vào hoạt động tại Kumamoto năm 2024, lượng khách đến Aeon Mall tăng lên hơn 8 triệu lượt mỗi năm. Trung tâm có khoảng 200 cửa hàng, doanh nghiệp, một rạp chiếu phim và bãi đỗ xe sức chứa khoảng 5.000 ô tô.

Tuy nhiên, sau trận động đất chiều qua (28/7), phần lớn khu phức hợp rộng lớn này chỉ còn là khung bê tông và đống đổ nát. Theo Đài NHK và các hãng truyền thông Nhật Bản khác, nhiều người được cho là đã thiệt mạng hoặc mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát tỉnh Kumamoto cho biết nguy cơ dư chấn khiến lực lượng cứu hộ chưa thể triển khai tìm kiếm trong công trình đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Tâm chấn của trận động đất chỉ cách trung tâm thương mại vài kilomet.

Khi trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra ngày 28/7, chính quyền địa phương xác nhận khoảng 200 người đã được đưa ra khỏi tòa nhà an toàn.

Khoảng 1 giờ sau, vụ nổ lớn đã thổi tung các bức tường, làm lộ rõ phần lớn kết cấu bên trong công trình. Đài NHK đưa tin, 20-30 nhân viên của trung tâm vẫn chưa rõ tung tích. Nhiều nhân chứng nói họ ngửi thấy mùi khí gas trong khu vực.

Tại các thành phố quy mô vừa và nhỏ ở Nhật Bản, các trung tâm thương mại Aeon thường là rất sầm uất, phục vụ mua sắm và giải trí. Sau trận động đất Kumamoto năm 2016, siêu thị bên trong Aeon bán cơm nắm onigiri với giá chỉ 10 yen/chiếc, nhằm hỗ trợ những người sống sót vượt qua khó khăn.

Lễ khai trương trở lại hôm 13/6 năm nay được kỳ vọng sẽ mở ra khởi đầu mới cho Aeon Kumamoto.

Hình ảnh tổn thất sau trận động đất ở Nhật Bản ngày 28/7. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết, lực lượng chức năng đã xác nhận 13 người thiệt mạng trong trận động đất. Công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn tiếp tục trong sáng nay.

“Vẫn còn nhiều người đang chờ được giải cứu và đây là cuộc chạy đua với thời gian. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm và cứu được nhiều người nhất có thể”, bà Takaichi nói.

Thủ tướng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời kêu gọi người dân tại khu vực bị ảnh hưởng giữ gìn sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Theo Thủ tướng Nhật Bản, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang phối hợp với lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại trung tâm thương mại Aeon Mall, đồng thời vận chuyển nước uống, thực phẩm và nhu yếu phẩm tới những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Lực lượng cứu hỏa cho biết tầng 2 của Aeon Mall bị sập, khiến nhiều người mắc kẹt.

Đội ứng phó khẩn cấp tỉnh Kumamoto cũng cho biết, ống khói tại nhà máy Yatsushiro của Nippon Paper Industries bị đổ sập, chôn vùi nhiều người dưới đống đổ nát.

Khu vực chịu ảnh hưởng nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 900 km về phía tây nam.

Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thảm họa Nhật Bản cho biết, các công trình hạ tầng và cơ sở công cộng trọng yếu không ghi nhận thiệt hại lớn. Trong khi đó, cơ quan quản lý hạt nhân xác nhận không phát hiện bất thường tại 3 nhà máy điện hạt nhân gần khu vực xảy ra động đất.

Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, bệnh viện tại thành phố Yatsushiro đã tiếp nhận khoảng 40 người bị thương, trong khi khoảng 50 người khác được chuyển tới bệnh viện ở thành phố Kumamoto.