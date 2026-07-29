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Thế giới

Ukraine, Iran phát tín hiệu hạ nhiệt sau vụ tấn công tàu trên Biển Caspi

Quỳnh Như

TPO - Ukraine và Iran đều phát đi thông điệp tránh leo thang căng thẳng sau vụ tấn công nhằm vào một con tàu trên Biển Caspi mà Tehran khẳng định là tàu thương mại của nước này.

Hôm thứ Ba (28/7), Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết đã có cuộc điện đàm thẳng thắn với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh "leo thang không cần thiết" giữa hai nước sau vụ việc trên Biển Caspi.

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Tehran gia tăng các tuyên bố cứng rắn đối với Kiev sau vụ tấn công nhằm vào một con tàu mà Iran cho là của nước này.

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Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Cuối tuần qua, Ukraine tuyên bố máy bay không người lái của nước này đã tấn công hai tàu Nga chở hàng ở Biển Caspi, đồng thời khẳng định cả hai tàu đều rời Iran để tới một cảng của Nga. Tuy nhiên, Iran bác bỏ thông tin này, cho biết một trong các tàu bị tấn công là tàu thương mại của Iran chở sắt thép. Theo Tehran, vụ việc khiến một thủy thủ thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Sau cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Sybiha cho biết ông đã khẳng định với người đồng cấp Iran, rằng mọi hoạt động quân sự của Ukraine chỉ nhằm tự vệ trước cuộc xung đột với Nga và không có chủ đích nhắm vào tàu thuyền hay dân thường.

"Tất cả các hành động của Ukraine đều chỉ nhằm mục đích bảo vệ đất nước và không bao giờ có ý định nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền hoặc người dân thường", ông nói.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết người đồng cấp Ukraine đã cam kết vụ tấn công nhằm vào tàu của Iran là ngoài ý muốn và Kiev không tìm cách làm leo thang căng thẳng giữa hai nước.

"Iran cũng không tìm cách leo thang, tuy nhiên, như đã nói, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào công dân hoặc lợi ích của chúng tôi đều không thể chấp nhận được. Những thiệt hại đã xảy ra phải được bồi thường," ông Araghchi viết trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm.

Quỳnh Như
CNN
#Ukraine #Iran #Biển Caspi #tàu thuyền #xung đột #ngoại giao #tấn công

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