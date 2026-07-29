Iran phóng tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ tại Jordan

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tiến hành cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan, đồng thời chặn bắt 3 tàu vi phạm cảnh báo trên eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 29/7 tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ cùng trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Jordan.

Theo thông cáo do IRGC công bố, cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả các hành động quân sự của quân đội Mỹ.

"Để đáp trả những hành động quân sự của quân đội Mỹ, Lực lượng Không quân IRGC đã phóng một số tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân của Mỹ và trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ tại Jordan", tuyên bố nêu rõ.

Ảnh minh hoạ

IRGC khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả nếu Mỹ vẫn duy trì các hành động mà Tehran cho là đe dọa lợi ích của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Chừng nào các mối đe dọa đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran còn tiếp diễn và các hành động bất hợp pháp của lực lượng Mỹ vẫn tiếp diễn, thì sự kháng cự sẽ không dừng lại", IRGC nêu rõ.

Trong một tuyên bố riêng, IRGC tuyên bố lực lượng hải quân của họ đã chặn ba tàu chở dầu trên eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc các tàu này phớt lờ cảnh báo và tiếp tục di chuyển theo một tuyến hàng hải mà Iran cho là "không an toàn và bất hợp pháp", đồng thời cho rằng các hoạt động này diễn ra dưới sự chỉ đạo của Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết quân đội nước này đã chặn đứng thành công một "cuộc tấn công bất ngờ" do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thực hiện.

"Vào lúc 17 giờ 45 phút (giờ miền Đông nước Mỹ), IRGC đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đang triển khai tại Trung Đông. Toàn bộ tên lửa đã bị đánh chặn. Lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu ở mức cao", CENTCOM cho biết.

CENTCOM không cung cấp chi tiết về các địa điểm bị nhắm mục tiêu.