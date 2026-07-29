Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Iran phóng tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ tại Jordan

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tiến hành cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan, đồng thời chặn bắt 3 tàu vi phạm cảnh báo trên eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 29/7 tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ cùng trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Jordan.

Theo thông cáo do IRGC công bố, cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả các hành động quân sự của quân đội Mỹ.

"Để đáp trả những hành động quân sự của quân đội Mỹ, Lực lượng Không quân IRGC đã phóng một số tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân của Mỹ và trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ tại Jordan", tuyên bố nêu rõ.

2.jpg
Ảnh minh hoạ

IRGC khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả nếu Mỹ vẫn duy trì các hành động mà Tehran cho là đe dọa lợi ích của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Chừng nào các mối đe dọa đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran còn tiếp diễn và các hành động bất hợp pháp của lực lượng Mỹ vẫn tiếp diễn, thì sự kháng cự sẽ không dừng lại", IRGC nêu rõ.

Trong một tuyên bố riêng, IRGC tuyên bố lực lượng hải quân của họ đã chặn ba tàu chở dầu trên eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc các tàu này phớt lờ cảnh báo và tiếp tục di chuyển theo một tuyến hàng hải mà Iran cho là "không an toàn và bất hợp pháp", đồng thời cho rằng các hoạt động này diễn ra dưới sự chỉ đạo của Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết quân đội nước này đã chặn đứng thành công một "cuộc tấn công bất ngờ" do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thực hiện.

"Vào lúc 17 giờ 45 phút (giờ miền Đông nước Mỹ), IRGC đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đang triển khai tại Trung Đông. Toàn bộ tên lửa đã bị đánh chặn. Lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu ở mức cao", CENTCOM cho biết.

CENTCOM không cung cấp chi tiết về các địa điểm bị nhắm mục tiêu.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #tên lửa #Mỹ #Jordan #IRGC #quân sự #căng thẳng #leo thang #Trung Đômng #tấn công

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe