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Pháp luật

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Sập bẫy đầu tư, 200 người bị lừa đảo gần 600 tỷ

Nguyễn Thắng

TPO - Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, nhóm đối tượng tại Bắc Ninh dựng "vỏ bọc" đầu tư, cam kết lãi suất 10-20%/tháng để lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng của hơn 200 người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bốn bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983), Lê Thế Chín (SN 1980), Ngô Tiến Tiếp (SN 1983) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984).

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng, không còn khả năng duy trì hoạt động.

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Công an khám xét Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trong thời gian này, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness và thua lỗ. Để có tiền tiếp tục giao dịch, hai đối tượng thuê nhà tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh, mở văn phòng, treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc doanh nghiệp để huy động vốn từ các cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Thị Tuyên được giao soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung gian dối, giới thiệu doanh nghiệp hoạt động đa ngành từ cung ứng lao động, dịch vụ visa đến bất động sản và đầu tư tài chính.

Các hợp đồng còn cam kết mức lợi nhuận 10-20%/tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn", có thể rút tiền sau 3 ngày báo trước và doanh nghiệp bảo đảm toàn bộ khoản góp vốn.

Trong khi đó, Lê Thế Chín có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tư vấn các gói góp vốn. Tiền của người tham gia được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp tiền mặt cho Tuyên, sau đó tập trung về cho Lê Thị Kim Nhung quản lý.

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Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình điều tra xác định, phần lớn số tiền huy động được đã được Lê Thị Kim Nhung và Ngô Tiến Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục huy động tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người góp vốn trước và có thêm tiền tiếp tục đầu tư.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng chức năng thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan phục vụ điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm đối tượng đã huy động gần 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong đó, các đối tượng đã tất toán, chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Khi vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng
#vụ lừa đảo huy động vốn trái phép #huy động vốn lãi suất cao #Công an tỉnh Bắc Ninh

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