Ngu Thư Hân nổi giận

TPO - Ngu Thư Hân quyết tâm khởi kiện các bên sản xuất và nền tảng đã sử dụng trái phép hình ảnh của cô, trong video phim ngắn được tạo bởi AI.

Trang QQ đưa tin mới đây văn phòng đại diện của Ngu Thư Hân đã ra văn bản lên án hành vi sử dụng trái phép hình ảnh của nữ diễn viên trong các bộ phim do AI sản xuất. Phía Ngu Thư Hân yêu cầu các nền tảng lập tức gỡ bỏ và xóa vĩnh viễn các nội dung vi phạm.

Ngu Thư Hân và nhiều nghệ sĩ phản đối

Trước đó, khán giả phát hiện nhiều bộ phim hoạt hình AI có nữ chính giống hệt gương mặt Ngu Thư Hân. Thậm chí còn có tình trạng đột ngột xuất hiện gương mặt hay giọng nói thật của nữ diễn viên. Trong đó, có một số nhân vật mang tính chất tiêu cực, ảnh hưởng đến danh tiếng Ngu Thư Hân. Đồng thời tạo ra hiểu lầm rằng Ngu Thư Hân đã trao quyền khai thác hình ảnh và giọng nói cho nhà sản xuất sử dụng với mục đích thương mại.

Ngu Thư Hân tức giận vì bị đạo nhái hình ảnh.

Không chỉ Ngu Thư Hân, nhiều diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc như Dương Tử, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác... đều phải gửi thông báo nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh khi trên thị trường phim ngắn xuất hiện hàng loạt bộ phim nhái theo tác phẩm của họ. Một số nghệ sĩ là Vu Hòa Vỹ, Trương Nhược Quân, Lý Nhất Đồng, Vương Sở Nhiên... cũng khẳng định chưa ký kết thỏa thuận ủy quyền nào liên quan đến AI với các nền tảng sản xuất phim ngắn.

Theo Sina, việc sử dụng hình ảnh AI thay cho diễn viên cũng làm hạn chế cơ hội và giảm thù lao của nghệ sĩ. Diễn viên phụ và quần chúng là những người đầu tiên bị loại bỏ, về lâu dài các diễn viên ngôi sao cũng không nhận được lợi ích. Vì vậy các nghệ sĩ không ủng hộ AI là điều dễ hiểu vì chẳng khác nào tự hất đổ chén cơm của mình.

Các ngôi sao có lượng người hâm mộ hùng hậu, danh tiếng lớn và được trả thù lao cao như Ngu Thư Hân, Dương Tử, Tiêu Chiến không bằng lòng cung cấp bản quyền AI vì lợi ích bị xâm phạm, nguy cơ bị thay thế hàng loạt bởi AI, nỗi lo thất nghiệp tập thể.

Nỗi lo bị AI thay thế

Ngược lại, những huyền thoại một thời như Vương Tổ Hiền, Ngô Khải Hoa lại chủ động cung cấp quyền khai thác hình ảnh AI cho các công ty. Bản hợp đồng này giúp họ thu về hàng chục triệu NDT và nguồn thu tiếp tục gia tăng khi mỗi bộ phim được sản xuất.

Mới đây, Vương Tổ Hiền đã cho phép công ty NetEase Games tái tạo diện mạo của mình từ 20-30 tuổi. Bản thân nữ diễn viên không xuất hiện trong game, không tham gia bất kỳ hoạt động quảng bá ngoài đời thực nào.

Vương Tổ Hiền, Ngô Khải Hoa và nhiều diễn viên khác lựa chọn xuôi theo thời thế, trao quyền sử dụng dữ liệu AI cho nhà sản xuất để kiếm thêm thu nhập.

Trò chơi chủ yếu sử dụng công nghệ tái tạo hình ảnh Nhiếp Tiểu Thiến, vai diễn mang tính biểu tượng của Vương Tổ Hiền để sử dụng trong các hoạt động của game Chuyện ma Trung Hoa. Người chơi có thể nhận được những diện mạo này miễn phí, các nhân vật cũng sẽ được lồng tiếng giống với giọng của Vương Tổ Hiền. Như vậy, nữ diễn viên không cần tái xuất giới giải trí cũng thu lợi lớn.

Tương tự, nam diễn viên Ngô Khải Hoa cũng bán bản quyền hình ảnh của mình để khai thác trong các phim ngắn do trí tuệ nhân tạo sản xuất.

Nhiều diễn viên kém danh tiếng hoặc đã qua thời kỳ đỉnh cao cũng lựa chọn như Vương Tổ Hiền và Ngô Khải Hoa để có thêm thu nhập. Nhưng hệ lụy là không ít ngôi sao của dòng phim ngắn đã phải chịu cảnh thất nghiệp vì bị AI thay thế.

Hồi tháng 4, Cung Vũ - CEO IQIYI - một trong ba nền tảng phát hành phim trực tuyến lớn nhất Trung Quốc đã thông báo về việc phát triển "kho dữ liệu nghệ sĩ NaDou Pro", tổng hợp gương mặt của hơn 100 diễn viên nổi tiếng. Theo thỏa thuận, dữ liệu khuôn mặt của các nghệ sĩ sẽ được cấp quyền để phục vụ việc tạo nội dung bằng AI. IQIYI mới đây cũng thông báo về việc tìm thêm các gương mặt diễn viên quần chúng để làm phong phú kho dữ liệu của mình nhằm phục vụ việc phát triển thị trường phim AI.

Tại Trung Quốc, việc chạy theo xu hướng sáng tạo nội dung bằng AI vẫn đang gây tranh cãi không chỉ trong giới nhân viên, khán giả mà cả với các ngôi sao. Khán giả đặt câu hỏi sau khi các nghệ sĩ đồng ý thì việc phân chia quyền lợi sử dụng hình ảnh sẽ được quyết định như thế nào?

Phía IQIYI khẳng định nếu họ dùng dữ liệu của nghệ sĩ nào cũng sẽ có sự bàn bạc và ký kết hợp đồng rõ ràng. Song vẫn khó tránh khỏi trường hợp các dữ liệu hình ảnh bị chia nhỏ và tái tổ hợp. Ví dụ lấy mũi của người A, mắt của người B, môi của người E và quy luật biến đổi biểu cảm của người E, ghép lại rồi gia công thêm một chút là có thể tạo ra một nhân dạng mới. Như vậy, quyền sử dụng hình ảnh sẽ không thuộc về nghệ sĩ mà nằm trong tay người nắm dữ liệu AI.

AI tạo nên nhiều hệ lụy không tốt với các diễn viên và nhân viên hậu trường. Người được lợi lớn là nhà sản xuất, công ty đầu tư.

Khán giả chỉ trích thay vì tập trung trau chuốt kịch bản, hỗ trợ biên kịch phát triển những nội dung gốc chất lượng, trao quyền cho đạo diễn tìm kiếm những gương mặt mới phù hợp với dự án, hay yêu cầu diễn viên mài giũa kỹ năng, các nhà sản xuất như IQIYI lại loại bỏ yếu tố con người và phát triển AI. Sau đó, khán giả phải xem những nội dung phim trùng lặp, biểu cảm rập khuôn, giả tạo vô hồn.