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Giải trí

'Nữ hoàng sexy' Kim Hye Soo nóng bỏng ở tuổi 56

Minh Vũ

TPO - Kim Hye Soo tái xuất trong bộ phim truyền hình "The Affair was Just the Beginning". Cô gây ấn tượng với tạo hình ngôi sao mạng xã hội quyến rũ gợi cảm.

Trang Asia Today đưa tin ngày 28/7, dàn diễn viên phim The affair was the beginning (tạm dịch: Ngoại tình chỉ là bắt đầu) đã có mặt trong buổi họp báo giới thiệu tác phẩm chuẩn bị lên sóng. Mỹ nhân Kim Hye Soo gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, quản lý vóc dáng cực tốt ở tuổi U60.

Kim Hye Soo thường chia sẻ các bài tập dưới nước để giữ gìn vóc dáng đồng hồ cát. Nữ diễn viên cao 1,7 m, sở hữu vòng một nóng bỏng và đôi chân dài miên man. Ngoại hình của cô rất hợp với vai diễn một influencer - người nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng không phải nghệ sĩ.

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Kim Hye Soo nổi tiếng là người kỹ tính trong việc chọn kịch bản vì vậy khán giả rất chờ mong vai diễn mới của cô.

The affair was the beginning kể về cặp vợ chồng influencer nổi tiếng Kyung Hee (Kim Hye Soo đóng) và Jae Hong (Kim Ji Hoon đóng) luôn xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc. Kyung Hee được nhiều người ngưỡng mộ khi là CEO tự lập, nữ doanh nhân thành đạt, luôn tham vọng vươn tới thành công lớn, đồng thời còn là người vợ hiền mẹ đảm. Nhưng hình ảnh hoàn hảo cũng mang lại gánh nặng lớn khi Kyung Hee không muốn bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng tới gia đình mình.

Hàng xóm của Kyung Hee là cặp vợ chồng bác sĩ hàng xóm Soo Jung (Cho Yeo Jeong đóng) và Bo Sung (Kim Jae Chul đóng) đang lao vào cuộc chiến ly hôn căng thẳng. Bốn người bị cuốn vào những bí mật còn lớn hơn cả chuyện ngoại tình, cuộc sống của họ dần trượt khỏi quỹ đạo.

Tại buổi họp báo, Kim Hye Soo thừa nhận cô ngoài đời "rất xa lạ với thế giới influencer": "Tôi mới biết có rất nhiều người nổi tiếng mà chỉ mình tôi không biết. Đặc biệt ở nước ngoài, nhiều influencer có sức ảnh hưởng không thua kém các ngôi sao giải trí. Trang phục của nhân vật được tôi trực tiếp chuẩn bị và hoàn thiện. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của ê-kíp, diện mạo của Kyung Hee mới được xây dựng như mong muốn".

Bạn diễn Kim Ji Hoon cũng chia sẻ Kim Hye Soo còn tự bỏ tiền túi để chuẩn bị trang phục thời thượng, phù hợp với hình ảnh một influencer hợp xu hướng. Là nữ hoàng gợi cảm của màn ảnh Hàn Quốc nhưng Kim Hye Soo lại cho biết cô không tự tin khi thể hiện nhân vật "influencer".

The affair was the beginning do Coupang Play sản xuất, thuộc thể loại hài đen. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Chang Hee, là người đứng đằng sau thành công của Người lạ đến từ địa ngục (2019) và Nghịch lý kẻ sát nhân (2024). Phim sẽ lên sóng từ ngày 31/7.

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Kim Hye Soo vào vai một CEO, người nổi tiếng trên mạng có gia đình hoàn hảo.

Theo Naver, Kim Hye Soo có sự nghiệp rất thành công và hiện là người giữ kỷ lục nghệ sĩ nhiều lần nhất giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Rồng Xanh với 3 chiến thắng trong các phim First Love (Mối tình đầu), Dr. Bong Tazza: The High Rollers.

Kim Hye Soo từng lập kỷ lục người trẻ nhất thắng giải Rồng Xanh vào năm 1993 khi cô mới 23 tuổi. Ngoài ra, một số tác phẩm gây chú ý của Kim Hye Soo có thể kể đến như Thành thật với tình yêu, Biệt đội siêu trộm, Nữ hoàng công sở, Phố người Hoa, Signal, Tòa án vị thành niên (2022) và Dưới bóng trung điện (2022)... Suốt 30 năm, cô cũng đảm nhận vai trò MC chính độc tôn tại thảm đỏ Rồng Xanh danh giá nhờ uy tín đỉnh cao.

Thành công trong sự nghiệp song Kim Hye Soo là người có cuộc sống vất vả vì thường xuyên phải trả nợ cho người mẹ cờ bạc. Theo truyền thông Hàn Quốc, tới năm 2019, Kim Hye Soo vẫn phải sống trong ngôi nhà cũ nát, không có tiền để tiêu xài. Mẹ của nữ diễn viên thường xuyên dùng danh tiếng của con gái để đi vay mượn, lừa đảo tiền từ nhiều người. Do đó, nữ diễn viên phải trả thay cho mẹ hàng triệu USD. Đến năm 2019, thông qua người đại diện, Kim Hye Soo tuyên bố cắt đứt quan hệ với mẹ ruột và sẽ không chịu trách nhiệm cho các khoản nợ của bà.

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Kim Hye Soo là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc. Sự nghiệp điện ảnh của cô cũng rất thành công.
Minh Vũ
#The Affair was Just the Beginning #Ngoại tình chỉ là bắt đầu #Kim Hye Soo #sao Hàn Quốc

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