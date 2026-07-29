Vĩnh Long công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Ngày 29/7, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị thông tin quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long thông tin, công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Vĩnh Long, quá trình công tác đã trải qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Từ tháng 3/2025 - 6/2025, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Sau khi sáp nhập hai tỉnh Tây Ninh và Long An thành tỉnh Tây Ninh mới, từ tháng 7/2025 - 1/2026, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 14, ông Nguyễn Mạnh Hùng trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng.