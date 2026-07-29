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Giới trẻ

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Khoảnh khắc bé trai 11 tuổi nhanh trí cứu em thoát nạn

Viết Hà

TPO - Khi em họ 5 tuổi bị rơi xuống hồ, Lường Khắc Huy (11 tuổi, ở xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) không hoảng loạn mà bình tĩnh nghĩ ra cách dùng chiếc xe trượt kéo em vào sát bờ. Sự nhanh trí của cậu bé giúp em nhỏ thoát khỏi "lưỡi hái tử thần", để lại nhiều xúc động và bài học kỹ năng ứng phó khi gặp tai nạn đuối nước.

Đoạn video ghi lại cảnh một bé trai ở xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La nhanh trí cứu em nhỏ khoảng 5 tuổi rơi xuống hồ sâu đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội những ngày qua. Hành động dũng cảm, bình tĩnh của cậu bé nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn Hương - Trưởng bản Bó, xã Thuận Châu, cho biết, sự việc xảy ra ngày 25/7. Lúc đó, Lường Khắc Huy cùng hai em nhỏ đạp xe đến khu vực hồ Noong Hoi, bản Bó, xã Thuận Châu vui chơi.

Đoạn video ghi lại cho thấy, trong lúc chơi gần mép hồ, cậu em mới 5 tuổi bất ngờ trượt chân rơi xuống hồ sâu khoảng 1,5 mét. Khi tiếng kêu vang lên, không một giây chần chừ, Huy bỏ lại chiếc xe đạp, lao về phía bờ hồ.

Nhận thấy bờ kè trơn trượt, nếu xuống cứu trực tiếp có thể khiến cả hai cùng gặp nguy hiểm, cậu bé 11 tuổi nhanh chóng nghĩ ra một cách cứu người an toàn hơn.

VIDEO: Khoảnh khắc nghẹt thở bé trai 11 tuổi nhanh trí cứu em họ thoát nạn.

Huy bảo người bạn đi cùng chạy thật nhanh về gọi người lớn, còn mình lấy chiếc xe trượt (scooter) đưa ra phía mặt nước làm điểm bám. Cậu liên tục động viên, hướng dẫn em họ giữ chặt chiếc xe rồi từ từ kéo nạn nhân áp sát mép hồ và lên bờ an toàn.

Theo ông Lò Văn Hương, sự việc diễn ra rất nhanh và toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại.

"Cháu Huy rất thông minh, bình tĩnh. Cháu biết tận dụng chiếc xe trượt để cứu em và cũng không quên bảo bạn đi gọi người lớn hỗ trợ. Đó là cách xử lý rất đúng trong tình huống nguy hiểm", ông Hương chia sẻ.

Ông Hương cho biết, hồ Noong Hoi là hồ dân sinh, hiện chưa có hàng rào bảo vệ. Qua sự việc là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em trong dịp hè nếu thiếu sự giám sát của người lớn.

"Phụ huynh cần quan tâm hơn đến việc quản lý trẻ khi vui chơi gần sông, suối, ao, hồ; đồng thời sớm trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng sinh tồn dưới nước cho các em. Bản cũng sẽ có biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tại khu vực hồ", ông Hương nói.

Sáng 29/7, UBND xã đã cử đoàn công tác đến thăm gia đình cháu Huy; đồng thời, xác minh thêm thông tin về hành động nhanh trí, dũng cảm của cháu Huy.

Viết Hà
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