'CEO' học đường - Bài cuối: Chắp cánh cho ý tưởng sinh viên gọi vốn quốc tế

TP - Suốt 11 năm nay, cuộc thi khởi nghiệp I-Startup do Liên Chi hội Đầu tư - Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức vươn tầm quy mô toàn quốc, kết nối mạng lưới đồng hành ươm tạo startup, giúp những ý tưởng trên giấy phát triển và đưa nhiều dự án bước ra thị trường, mang lại giá trị xã hội thiết thực.

Kết nối những “người khổng lồ”

Được thành lập năm 2003, Liên Chi hội Đầu tư là tổ chức trực thuộc Khoa Đầu tư và Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, đơn vị này không chỉ là sân chơi học thuật mà còn trở thành môi trường để sinh viên rèn luyện năng lực quản trị, lãnh đạo và khởi nghiệp thông qua những dự án thực tế.

Từ định hướng ấy, năm 2015, Cuộc thi Khởi nghiệp I-Startup ra đời. Sau 11 mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành một trong những sân chơi khởi nghiệp tiêu biểu do sinh viên tổ chức tại Hà Nội.

Năm 2026, I-Startup thu hút hơn 180 dự án với trên 500 thí sinh đến từ hơn 50 trường đại học trên cả nước như Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, VinUni, RMIT, Đại học Kinh tế TPHCM... Các ý tưởng trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, blockchain, logistics, fintech đến nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo...

Điều đáng chú ý là toàn bộ cuộc thi đều do sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân điều hành. Từ lập kế hoạch tổng thể, xây dựng thể lệ, thiết kế các vòng thi, truyền thông, đối ngoại, tài chính, hậu cần đến chăm sóc thí sinh đều được chia thành các ban chuyên trách với tiến độ, KPI và quy trình phối hợp chặt chẽ.

Bạn Phạm Nguyễn Tú Anh, Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội Đầu tư K66, Trưởng Ban Tổ chức I-Startup 2026, cho biết, mỗi mùa I-Startup là một “startup” đúng nghĩa. Để có một đêm chung kết I-Startup hoành tráng trong vài giờ là hành trình những tháng ngày ăn ngủ cùng chương trình của các bạn sinh viên trong Ban Tổ chức. “Để một tổ đội sinh viên vận hành trơn tru một chương trình tầm cỡ quốc gia, đội ngũ nhân sự đã phải nỗ lực với 200% sức lực, phong độ. Có những ngày, thành viên Ban Tổ chức vừa lên lớp, vừa tranh thủ gặp đối tác, tối tiếp tục họp đến khuya để hoàn thiện từng hạng mục”, Tú Anh nói.

Các đội thi xuất sắc được vinh danh tại chung kết I-Startup 2026

Việc tổ chức một cuộc thi đã khó, quá trình thuyết phục các doanh nhân, CEO, quỹ đầu tư và tập đoàn lớn đồng hành còn là bài toán khó hơn nhiều đối với một tổ chức sinh viên.

Bạn Ngô Lương Quỳnh Mai, Trưởng Ban Nội dung I-Startup 2026, cho biết, để xây dựng mạng lưới cố vấn, diễn giả và ban giám khảo, các thành viên Ban Tổ chức đã dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ của hàng trăm doanh nhân, chuyên gia.

“Có những anh chị rất bận, chúng tôi phải kiên trì liên hệ nhiều lần, điều chỉnh lịch làm việc, chuẩn bị hồ sơ đề xuất hợp tác thật kỹ và thể hiện sự chuyên nghiệp để nhận được sự tin tưởng. Đằng sau mỗi diễn giả hay mentor xuất hiện trên sân khấu là rất nhiều email, cuộc gọi và những lần chỉnh sửa đề xuất hợp tác. Chính sự kiên trì ấy đã góp phần tạo nên uy tín của I-Startup sau nhiều mùa tổ chức”, Quỳnh Mai nói.

Bên cạnh việc chủ động tiếp cận doanh nghiệp, Ban Tổ chức còn tận dụng mạng lưới cựu thành viên, cựu sinh viên và thầy cô trong trường để mở rộng kết nối. Theo Quỳnh Mai, nhiều doanh nhân từng đồng hành I-Startup nhiều năm liên tiếp, sau đó tiếp tục giới thiệu thêm các chuyên gia khác tham gia cố vấn cho cuộc thi. Chính sự kết nối bền bỉ ấy giúp I-Startup xây dựng được mạng lưới hơn 60 doanh nghiệp đồng hành sau 11 mùa giải, tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp hiếm có đối với một cuộc thi do sinh viên tổ chức.

Cơ hội được ươm tạo

Nguyễn Quỳnh Anh, Liên Chi hội phó Liên Chi hội Đầu tư K64, Trưởng Ban Tổ chức I-Startup 2025, cho biết, điểm khác biệt của I-Startup nằm ở chỗ cuộc thi không dừng lại ở việc trao giải. Sau vòng hồ sơ, Top 10 dự án bước vào chuỗi đào tạo chuyên sâu với CEO, founder, nhà đầu tư và chuyên gia đầu ngành. Các đội được hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, hoạch định chiến lược marketing, quản trị tài chính, gọi vốn và kỹ năng pitching trước nhà đầu tư. Tiếp đó, chương trình I-Startup Connect Day tạo cơ hội để các nhóm trực tiếp giới thiệu sản phẩm, nhận phản biện từ doanh nghiệp và điều chỉnh dự án dưới góc nhìn thị trường.

Theo Quỳnh Anh, giá trị lớn nhất của cuộc thi nằm ở hành trình đồng hành. “Mục tiêu lớn nhất không chỉ tìm ra đội vô địch, mà giúp các ý tưởng trên giấy đủ khả năng trở thành startup thực sự. Mỗi mùa thi, điều khiến chúng tôi vui nhất là nhìn thấy các dự án trưởng thành qua từng vòng, biết lắng nghe phản biện, hoàn thiện mô hình và đủ tự tin bước ra thị trường”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Cuộc thi khởi nghiệp I-Startup do Liên Chi hội Đầu tư - Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức vươn tầm quy mô toàn quốc

Sau hơn một thập kỷ, I-Startup không chỉ tìm ra những đội chiến thắng mà còn trở thành vườn ươm của nhiều startup trẻ. Cuộc thi đã thu hút gần 3.000 thí sinh đến từ hơn 50 trường đại học, hơn 80 startup được hỗ trợ ươm tạo và 7 dự án tiếp tục phát triển ở thị trường quốc tế.

“Các câu lạc bộ, đội, hội, nhóm là một phần quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục toàn diện của nhà trường. Đây là nơi phát hiện, bồi dưỡng và phát huy năng lực của sinh viên; đồng thời là nguồn cán bộ Đoàn, Hội và đội ngũ lãnh đạo trẻ chất lượng cho nhà trường cũng như cho xã hội trong tương lai”. TS Vũ Trí Tuấn, giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Một trong những dự án nổi bật là uCall - Quán quân I-Startup 2021 với ý tưởng về nền tảng Callbot AI hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa chăm sóc khách hàng, vận hành tổng đài thông minh. Từ ý tưởng được ươm tạo tại I-Startup, uCall từng bước hoàn thiện sản phẩm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện hàng nghìn cuộc gọi tự động, cá nhân hóa nội dung tương tác, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí nhân sự và vận hành. Năm 2021, dự án được Quỹ đầu tư Vietnam Silicon Valley (VSV) Capital rót vốn hạt giống trị giá 50.000 USD, mở ra cơ hội tăng tốc phát triển và mở rộng thị trường. Đến nay, uCall vẫn là một trong những giải pháp AI Call Agent được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong hành trình chuyển đổi số.

Tiếp nối thành công đó là WeShare - Quán quân I-Startup 2022, nền tảng kết nối hoạt động mua sắm trực tuyến với các chương trình thiện nguyện. Thông qua cơ chế trích một phần hoa hồng từ các đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử và thương hiệu đối tác, WeShare giúp người dùng đóng góp cho các tổ chức xã hội mà không phát sinh thêm chi phí. Sau hơn ba năm phát triển, nền tảng đã thu hút gần 20.000 người dùng, ghi nhận hơn 50.000 đơn hàng và kết nối hơn 100 triệu đồng đến các tổ chức cộng đồng. Dự án cũng liên tiếp ghi dấu ấn khi lọt Top 10 Techfest Việt Nam 2022, đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2022 và trở thành một trong hai doanh nghiệp nhận gói tài trợ 10.000 USD từ chương trình Impact Chapter: Vietnam.

Theo TS Vũ Trí Tuấn, giảng viên, Bí thư Đoàn Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện nhà trường có khoảng 70 câu lạc bộ, đội, hội, nhóm hoạt động trên nhiều lĩnh vực như học thuật, tình nguyện, sở thích, kỹ năng… “Các câu lạc bộ, đội, hội, nhóm có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện của đoàn viên, sinh viên. Giảng đường là nơi trang bị kiến thức chuyên môn, còn các CLB, đội, nhóm là môi trường để các bạn vận dụng kiến thức vào thực tiễn, hình thành kỹ năng và trưởng thành thông qua trải nghiệm”, TS Tuấn nhận định.

Trong bức tranh ấy, Liên Chi hội Đầu tư và I-Startup là một ví dụ điển hình cho mô hình câu lạc bộ học thuật vận hành theo tư duy doanh nghiệp. Ở đó, sinh viên không chỉ học cách viết một đề án khởi nghiệp, mà còn học cách biến ý tưởng thành sản phẩm, kết nối nguồn lực, làm việc với doanh nghiệp và từng bước đưa dự án tiến gần hơn đến thị trường.

Theo TS Tuấn, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, đoàn viên, sinh viên có cơ hội phát triển nhiều năng lực thiết yếu như làm việc nhóm, lãnh đạo, quản lý dự án, tổ chức sự kiện, giao tiếp, phản biện, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng. Đây đều là những kỹ năng được các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao bên cạnh kiến thức chuyên môn.