Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật 'Tự hào một dải biên cương' lần thứ IV

TPO - Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" dành cho công tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam. Không gian sáng tác tác phẩm gồm 22 tỉnh, thành có đường biên giới đất liền thuộc 3 tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam – Campuchia.

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức thực hiện. Phối hợp thực hiện chương trình có Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người

Tác phẩm dự thi tập trung giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người khu vực biên giới; phản ánh chân thực, sinh động đời sống, sinh hoạt và lao động nhân dân vùng biên giới, đặc biệt tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo.

Phản ánh những thành tựu về kinh tế, xã hội, du lịch, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại các vùng biên cương; nêu bật kết quả của các tỉnh biên giới trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cuộc thi cũng hướng đến tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp thiết thực cho sự phát triển và bảo vệ biên giới.

Không gian sáng tác gồm 22 tỉnh, thành có đường biên giới đất liền thuộc 3 tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia. Cụ thể: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Tối đa 10 tác phẩm dự thi

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam. Ban Tổ chức nhận tác phẩm đến hết ngày 15/8/2026 tại website tuhaomotdaibiencuong2026.com

Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng. Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 10 tác phẩm dự thi (có thể hai loại ảnh đơn và ảnh bộ), nhưng chỉ được lấy một tên pháp lý để dự thi.

Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh. Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, thêm, bớt, làm sai lệch thực tế.

Thời gian sáng tác: Đối với tác phẩm ảnh đơn: sáng tác từ 2024 đến nay. Đối với tác phẩm ảnh bộ, khuyến khích sáng tác từ năm 2024 đến nay. Ảnh chụp ngoài 22 tỉnh có đường biên giới trên đất liền là không hợp lệ.

Yêu cầu các tác phẩm dự thi không làm lộ bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật nghiệp vụ; không đăng tải hình ảnh thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Ảnh dự thi là ảnh chưa được trưng bày hoặc đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm ảnh cấp quốc gia nào do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Cuộc thi "Tự hào một dải biên cương" có tổng cộng 22 giải thưởng. Cụ thể, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Giải thưởng gồm tiền thưởng, huy chương, chứng nhận. Những tác phẩm được chọn trưng bày sẽ được trả nhuận ảnh theo quy định.