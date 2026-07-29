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Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, chiêu đãi thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Ngô Tùng

TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức khẳng định: Các hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi lẽ các cháu, các em chính là thế hệ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt ấy.

Tối 28/7, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có buổi gặp gỡ, chiêu đãi các đại biểu tham gia Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 - năm 2026.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM phát biểu chúc mừng, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - nhấn mạnh: Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, cùng chung dòng sông Mê Kông và dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nhân dân ba nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và gắn bó được vun đắp qua nhiều thế hệ.

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Ông Dương Anh Đức phát biểu chúc mừng các đại biểu tham dự liên hoan. Ảnh: Ngô Tùng

Mối quan hệ ấy được xây dựng từ những năm tháng cùng nhau đấu tranh vì độc lập, tự do và hòa bình; được tiếp tục củng cố thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác và trao đổi giữa lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân ba nước. Trong đó, các hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu nhi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi lẽ các cháu, các em chính là thế hệ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt ấy.

“Chúng tôi hy vọng thông qua các bạn thiếu nhi và anh chị phụ trách của thành phố, các cháu sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành, quý mến của người dân và thanh thiếu nhi Việt Nam, người dân và thanh thiếu nhi TPHCM”, ông Đức bày tỏ.

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Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức và Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải tặng quà của lãnh đạo thành phố đến các đoàn đại biểu dự liên hoan.
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Đoàn đại biểu Thủ đô Vientiane (Lào) tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo TPHCM.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, TPHCM là một thành phố năng động, sáng tạo, luôn không ngừng đổi mới, luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ; tạo thêm nhiều điều kiện và cơ hội để tiếp tục mở rộng không gian phát triển và giúp thanh thiếu nhi tăng cường kết nối với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế.

Ông kỳ vọng những ngày tham gia liên hoan này sẽ giúp các cháu thiếu nhi hiểu thêm về TPHCM, về đất nước và con người Việt Nam; đồng thời có thêm những trải nghiệm thú vị, gặp gỡ và làm quen với những người bạn đến từ nhiều địa phương của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

“Khi trở về quê hương, các cháu hãy kể cho gia đình, thầy cô và bạn bè về những điều mình đã nhìn thấy, đã trải nghiệm tại Việt Nam và tại TPHCM mến yêu. Khi trưởng thành, chú mong rằng các cháu vẫn sẽ nhớ đến những người bạn và những ấn tượng đẹp mà mình đã có tại liên hoan lần này”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM gửi gắm.

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Lãnh đạo thành phố tặng quà cho các bạn thiếu nhi ba nước.
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Đại biểu thiếu nhi hào hứng tại buổi gặp gỡ lãnh đạo TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 - năm 2026 là hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống được Thành Đoàn - Hội đồng Đội TPHCM, Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức.

Liên hoan diễn ra trong bối cảnh hướng đến kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2026) và 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2026), tiếp tục vun đắp tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế, đặc biệt thắt chặt mối quan hệ thắm thiết giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, qua đó tạo sân chơi giao lưu đoàn kết, vui tươi, bổ ích, giới thiệu lịch sử, những nét đẹp văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam và TPHCM cho thiếu nhi ba nước.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 120 đại biểu thiếu nhi và 34 cán bộ phụ trách, đến từ 13 đoàn đại biểu của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Cụ thể, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gồm các địa phương: Thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak, tỉnh Attapeu. Vương quốc Campuchia gồm các địa phương: Thủ đô Phnom Penh, tỉnh Battambang. Thiếu nhi Việt Nam đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Đồng Nai và TPHCM.

Ngô Tùng
#thiếu nhi Việt Nam #Lào #Campuchia #liên hoan thiếu nhi #lãnh đạo TPHCM #Dương Anh Đức #gặp gỡ #chiêu đãi

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