'CEO' học đường - Bài 2: Hành trình gọi vốn

TP - Để tổ chức những cuộc thi khởi nghiệp quy mô hàng nghìn người, Câu lạc bộ (CLB) Nhà Doanh nghiệp Tương lai (TEC FTU) Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội đã huy động nguồn lực hàng tỷ đồng, kết nối hàng trăm doanh nghiệp và quỹ đầu tư. Sau 25 năm phát triển, CLB do sinh viên Đại học Ngoại thương điều hành đã trở thành “vườn ươm” của nhiều startup Việt.

Hàng chục doanh nghiệp, tổ chức đồng hành

Tính đến 2026, Cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai đã trải qua hai thập kỷ phát triển và trở thành cuộc thi khởi nghiệp dành cho giới trẻ lớn nhất miền Bắc. Riêng trong năm 2026, cuộc thi đã thu hút 300 đề án, hơn 1000 thí sinh tham gia, hơn 60 doanh nghiệp, tổ chức đồng hành.

Bên cạnh cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai, TEC FTU còn xây dựng nhiều chương trình góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp cho người trẻ.

Nổi bật là Kawai Startup Fair - hội chợ kết nối startup với doanh nghiệp, quỹ đầu tư và chuyên gia. Sau 9 mùa tổ chức, sự kiện thu hút hơn 15.000 lượt đăng ký, hơn 150.000 lượt tiếp cận và trên 700 doanh nghiệp đồng hành. Riêng năm 2026, chương trình quy tụ hơn 40 đại diện từ các cơ quan quản lý, quỹ đầu tư và doanh nghiệp, tạo không gian kết nối, chia sẻ nguồn lực và thúc đẩy các dự án đổi mới sáng tạo tiến gần hơn tới thị trường.

Phút thư giãn của các thành viên TEC FTU sau mỗi sự kiện thành công Ảnh: TEC FTU

Ở lĩnh vực công nghệ, Xplorators là cuộc thi chiến lược kinh doanh về AI và Blockchain dành cho sinh viên trên toàn quốc. Dù mới bước sang năm thứ hai, chương trình đã thu hút hơn 3.000 sinh viên, hơn 80 đội thi trong và ngoài nước cùng gần 50 đối tác lớn như Sui Foundation, Dragon Capital, Holdstation...

TEC còn tổ chức Networking Day: Blockchain Startups nhằm kết nối sinh viên với các chuyên gia, doanh nghiệp và hệ sinh thái Fintech; triển khai TEC Startup Program - chương trình ươm tạo miễn phí giúp người trẻ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp; đồng thời phối hợp tổ chức FTU Open Tour, hoạt động chào đón tân sinh viên, giúp các bạn làm quen với môi trường học tập và văn hóa Trường Đại học Ngoại thương.

Tất cả những sự kiện trên của CLB TEC FTU do chính sinh viên Trường Đại học Ngoại thương điều hành. Bạn Ngô Trí Nguyên, Chủ tịch CLB TEC FTU cho biết, CLB được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp như một doanh nghiệp thu nhỏ, thông qua các ban chuyên môn như Tổ chức, Truyền thông, Đối ngoại, Nghiên cứu & Phát triển (R&D), TEC Go... Mỗi ban có KPI, quy trình làm việc, kế hoạch ngân sách và mục tiêu phát triển riêng.

Từng bước mở rộng mạng lưới đối tác

Khép lại mùa giải thứ 21, cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai 2026 có tổng giá trị giải thưởng và các gói hỗ trợ ươm tạo cho startup gần 5 tỷ đồng, trong đó riêng đội Quán quân nhận quyền lợi trị giá hơn 2 tỷ đồng. Con số ấy khiến không ít người ngạc nhiên.

Chủ tịch CLB TEC FTU cho biết, trong tổng giá trị 5 tỷ đồng giải thưởng Cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai 2026, phần tiền mặt của giải thưởng đến từ khoản viện trợ của Tập đoàn JOUJU (Nhật Bản), khoảng 1,5 triệu yên - tương đương khoảng 240 triệu đồng. Toàn bộ phần còn lại là kết quả của quá trình các thành viên TEC FTU chủ động tìm kiếm, kết nối và thuyết phục doanh nghiệp đồng hành.

“Chúng tôi không đi xin tài trợ theo cách truyền thống. TEC FTU luôn định vị mình là một giải pháp cho mục tiêu của doanh nghiệp. Khi tiếp cận đối tác, điều đầu tiên chúng tôi làm là nghiên cứu rất kỹ doanh nghiệp đang cần gì, muốn xây dựng hình ảnh ra sao, mong muốn tiếp cận nhóm khách hàng nào. Từ đó, chúng tôi sẽ xây dựng bản đề xuất phù hợp”, Nguyên nói.

Theo Nguyên, mỗi buổi gọi vốn đều khác nhau. Có doanh nghiệp quan tâm đến thương hiệu, có đơn vị muốn tuyển dụng nhân sự, có quỹ đầu tư tìm kiếm startup tiềm năng. “Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra điểm giao nhau giữa nhu cầu của doanh nghiệp và giá trị mà TEC FTU có thể mang lại. Chính tư duy win-win (2 bên cùng thắng) ấy giúp CLB từng bước mở rộng mạng lưới đối tác”, Nguyên chia sẻ bí quyết kêu gọi nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp.

“Chúng tôi luôn hướng tới bốn giá trị cốt lõi là chuyên nghiệp, đổi mới, kết nối và học hỏi. Những điều đó không chỉ nằm trên giấy mà được thể hiện trong từng đầu việc hằng ngày”. Chủ tịch Câu lạc bộ TEC FTU Ngô Trí Nguyên

Đến nay, TEC FTU đã hợp tác với hơn 300 doanh nghiệp, gần 100 cơ quan báo chí cùng nhiều quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước. Một trong những đối tác đặc biệt nhất của TEC FTU là Tập đoàn JOUJU đến từ Nhật Bản.

Theo Chủ tịch CLB TEC FTU, năm 2004, JOUJU sang Việt Nam với mong muốn tìm một trường đại học để trao nguồn viện trợ giáo dục không hoàn lại nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và Đông Nam Á. Vượt qua nhiều đối thủ trong cuộc tuyển chọn gắt gao khi ấy, Trường Đại học Ngoại thương đã xuất sắc giành vị trí dẫn đầu. Sau đó, nhà trường tiếp tục tổ chức thi đấu nội bộ giữa các câu lạc bộ để tìm ra đơn vị đủ năng lực vận hành một "Vườn ươm khởi nghiệp cho người trẻ, do người trẻ". Vượt qua các ứng viên khác, TEC FTU đã chính thức được chọn.

Kể từ đó, mối quan hệ hợp tác kéo dài hơn 20 năm giữa TEC FTU và Tập đoàn JOUJU không chỉ dừng ở những khoản hỗ trợ tài chính.

Hằng năm, thành viên TEC FTU có cơ hội làm việc, giao lưu văn hóa trực tiếp với đại diện JOUJU tại các đêm chung kết cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai. Sự kết nối mật thiết này không chỉ giúp nhiều thế hệ thành viên bước ra từ CLB TEC FTU trở thành nhân sự cấp cao tại tập đoàn khi sang Nhật Bản làm việc, mà còn mở rộng mạng lưới liên kết đến các Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản và Liên hiệp Thương mại Việt - Nhật. Đặc biệt, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã chính thức công nhận cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Kawai” của TEC FTU là một trong những hoạt động văn hóa - giáo dục nổi bật, đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023.

“Chúng tôi học được rất nhiều từ cách làm việc của người Nhật, đặc biệt là tính kỷ luật và sự chỉn chu trong từng chi tiết. Đó cũng là lý do TEC FTU luôn cố gắng để mỗi mùa Kawai tốt hơn mùa trước. Đặc biệt, Ban Tổ chức TEC FTU luôn nỗ lực kết nối qua mỗi mùa có thêm nhiều đối tác đồng hành, hỗ trợ startup phát triển”, Nguyên chia sẻ.

“Bệ phóng” của nhiều startup Việt

Điều khiến Cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai giữ được sức hút suốt hơn hai thập kỷ không chỉ nằm ở quy mô giải thưởng hay những đêm chung kết hoành tráng. Giá trị lớn nhất của cuộc thi nằm ở những dự án đã bước ra khỏi sân khấu để trở thành doanh nghiệp thực sự mang lại giá trị cho xã hội.

Theo thống kê của TEC FTU, qua 21 mùa giải, Cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai đã thực sự trở thành “vườn ươm” của những startup trẻ, thu hút hơn 27.000 sinh viên, gần 2.700 đề án khởi nghiệp của sinh viên. Nhiều ý tưởng, dự án từ cuộc thi của sinh viên đã được chắp cánh trở thành những doanh nghiệp, thương hiệu quen thuộc như Kênh14, YBox, ColorME, Chợ Deli, Ulstraw, Mentori… Trong đó, có những dự án được quỹ đầu tư quốc tế rót vốn phát triển mạnh mẽ ở thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế.

Ra đời từ năm 2000, TEC FTU là một trong những CLB có lịch sử lâu đời nhất của Trường Đại học Ngoại thương. Suốt 25 năm, CLB không chỉ là nơi quy tụ những sinh viên yêu thích kinh doanh, mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam. Trong đó, Cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai là một trong những hoạt động nổi bật nhất, tạo nên thương hiệu của TEC FTU.

Ở mùa giải năm nay, ngôi vị Quán quân thuộc về Parroto với nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyển đổi video và âm thanh thành các bài học tương tác, giúp người học rèn luyện tiếng Anh thông qua phương pháp Dictation và Shadowing. Ban giám khảo đánh giá dự án có tính ứng dụng cao, khả năng thương mại hóa tốt và tiềm năng phát triển trong lĩnh vực công nghệ giáo dục.

Đối với các thành viên TEC, điều quý giá nhất sau mỗi mùa giải là phát hiện và ươm mầm, chắp cánh cho các dự án khởi nghiệp của người trẻ. Đặc biệt là sự trưởng thành của mỗi thành viên CLB.

Bạn Vũ Thanh Tú, thành viên Ban Truyền thông, cho biết nhiều tháng chuẩn bị cho Cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai đồng nghĩa với việc gần như ngày nào các thành viên làm việc cùng nhau. “Từng bài đăng, video, kế hoạch truyền thông đều được lên từ rất sớm. Có những hôm cả đội làm việc đến một, hai giờ sáng chỉ để chỉnh sửa một thiết kế hay rà soát lại kịch bản”, Tú chia sẻ thêm.