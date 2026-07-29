Nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt, hình thành đơn vị cấp xã có tính hạt nhân

TPO - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, theo kết luận của Trung ương, sẽ nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt tạo không gian phát triển mới; hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính hạt nhân để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển, gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở.

Sáng 29/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã quán triệt kết luận của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Quy định 208 về thi hành Điều lệ Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. (Ảnh: Như Ý)



Về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ trong thời gian tới cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong.

Đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân; bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và cấp ủy các cấp.

Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực.

Cùng với đó hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng, đồng bộ với hệ thống hành chính Nhà nước.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cấp xã theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ.

Phân định rõ vai trò, chức năng, thẩm quyền và phương thức quản trị của từng cấp chính quyền.

Các địa phương chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành; xây dựng phương án điều chỉnh nếu thấy sự cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đáng chú ý, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt tạo không gian phát triển mới; hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính hạt nhân để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển, gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong giáo dục, y tế, văn hóa, các dịch vụ công cơ bản, gắn việc tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.

Nhóm nhiệm vụ tiếp theo là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Theo đó, việc phân bổ biên chế, bố trí phòng chuyên môn phải linh hoạt, sát thực tiễn; căn cứ khung quy định của Trung ương, các địa phương chủ động sắp xếp phù hợp với đặc thù địa bàn...

Các nhóm nhiệm vụ tiếp theo là đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy trách nhiệm người đứng đầu.

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Trong đó, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; triển khai đồng bộ ở cấp tỉnh.

Thí điểm thành lập đảng bộ HĐND và đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cũng quán triệt Quy định 208 của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Theo đó, quy định lần này thống nhất chủ trương thí điểm một số nội dung.

Trong đó thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức Đảng ở cơ sở theo mô hình mới, theo đó thống nhất sử dụng tên gọi "đảng bộ cơ sở" thay cho "đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng"; "đảng bộ trực thuộc cơ sở" thay cho "đảng bộ cơ sở" và các loại hình “đảng bộ cơ sở được giao quyền, thí điểm giao quyền, ủy quyền”.

Thống nhất không phân biệt “chi bộ cơ sở”, “chi bộ trực thuộc” và lấy tên chung là “chi bộ”; đồng thời rà soát, điều chỉnh thống nhất tên gọi của cấp ủy tương ứng trong toàn bộ quy định.

Thí điểm tổ chức cơ sở Đảng được xác định gồm đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Thí điểm thành lập đảng bộ HĐND tỉnh, thành và đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.