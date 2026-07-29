Lào Cai: Di dời 16 hộ dân trong đêm khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

TPO - Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất tại thôn San Lùng, xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai), trong đêm 28/7, chính quyền địa phương đã khẩn trương tổ chức di dời 16 hộ dân cùng 1 hộ nuôi cá tầm đến nơi an toàn.

Khoảng 20h ngày 28/7, Bí thư Đảng ủy xã Bản Xèo Bàn Thanh Thảo cùng Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ngay sau khi đánh giá mức độ rủi ro, xã đã huy động lực lượng công an, quân sự, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, các tổ chức đoàn thể cùng cấp ủy, chính quyền và người dân thôn San Lùng khẩn trương hỗ trợ di chuyển 16 hộ dân và 1 hộ nuôi cá tầm đến nơi an toàn. Công tác di dời được triển khai xuyên đêm, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Lãnh đạo xã Bản Xèo huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời trong đêm.

Sau khi hoàn thành việc sơ tán, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Xèo Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì cuộc họp khẩn với các lực lượng chức năng, lãnh đạo thôn San Lùng để đánh giá tình hình và triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ.

Theo báo cáo, các hộ dân được bố trí nơi ở tạm tại Trường Tiểu học và THCS Bản Xèo. Chính quyền địa phương đồng thời tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Các hộ dân được bố trí nghỉ tạm tại các trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Bản Xèo yêu cầu các lực lượng duy trì trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", thường xuyên kiểm tra các điểm xung yếu, chủ động cảnh báo và vận động người dân chấp hành việc di dời, tuyệt đối không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn.

Hiện xã Bản Xèo tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực tại các khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.