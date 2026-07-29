Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo làm rõ vụ cưa cây gỗ trong trụ sở xã

TPO - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai giao Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc hàng chục cây xà cừ trong khuôn viên trụ sở xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) bị cưa hạ.

Ngày 29/7, Văn phòng Tỉnh uỷ Gia Lai có văn bản số 1284 chỉ đạo giải quyết nội dung báo chí phản ánh việc cưa hạ hàng chục cây xà cừ trong khuôn viên trụ sở xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai).

Báo cáo ngày 20/7 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, các cơ quan báo chí (từ ngày 13/7 - 19/7/2026) có các bài viết phản ánh việc UBND xã Ia Hrú vừa báo cáo về kết quả kiểm tra, xác minh sơ bộ vụ việc chặt cây xanh tại trụ sở xã H'bông cũ. Trong đó, nhận định đường kính mặt cắt của một số khúc gỗ xà cừ được thu gom chưa phù hợp với đường kính mặt cắt tại gốc cây bị cắt hạ. Do đó, UBND xã Ia Hrú đề nghị tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, trường hợp phát hiện sai phạm sẽ kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Một số gốc cây bị cưa hạ trong trụ sở UBND xã H'bông cũ.

Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai giao Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm (nếu có) theo quy định, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 8/2026, đồng thời gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để theo dõi, tổng hợp.

Trước đó, thông tin trên báo chí phản ánh, UBND xã Ia Hrú báo cáo kết quả kiểm tra hiện trạng có 13 cây xanh tại trụ sở xã H'bông cũ bị chặt, gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ. Các vị trí vết cưa còn mới, đường kính mặt cắt tại gốc các cây xà cừ từ khoảng 60 - 95cm. Tuy nhiên, tại sân trụ sở có 14 khúc gỗ xà cừ được thu gom, có đường kính trung bình mặt cắt tại đầu gốc từ khoảng 30 - 77cm.

Những thân gỗ xà cừ bị cưa hạ trong trụ sở UBND xã H'bông có nhiều nội dung cần làm rõ.

Theo báo cáo của UBND xã Ia Hrú, nguyên nhân là tổ an ninh cơ sở trực tại trụ sở Công an xã H'bông cũ phát hiện có gió to, làm gãy các nhánh hàng cây xà cừ làm 2 khung sắt hàng rào bị sập, nghiêng; gốc cây độn đất gây mất khả năng bám đất, có nguy cơ bật gốc, ngã đổ. Sau đó, Trưởng Công an xã Ia Hrú đã trao đổi với Tổ an ninh cơ sở làng Dek và làng Kte để cho phép chặt hạ các cây xà cừ và chống đỡ lại hàng rào.

Theo UBND xã Ia Hrú, báo cáo của Công an xã và Phòng Kinh tế xã chỉ phản ánh diễn biến vụ việc và nêu nhận định ban đầu chưa làm rõ căn cứ pháp lý, trình tự xử lý, thẩm quyền quyết định, hiện trạng cây xanh trước khi chặt hạ, việc quản lý tài sản công và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong vụ việc. Mặt khác, số gỗ xà cừ thu gom tại sân trụ sở có đường kính mặt cắt chưa phù hợp với đường kính mặt cắt của gốc cây bị cắt hạ. Quy trình xử lý đối với việc cắt hạ các cây xà cừ chưa đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định.

Vì thế, UBND xã Ia Hrú cho biết sẽ tiếp tục làm rõ, nếu phát hiện có sai phạm sẽ kiến nghị xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.